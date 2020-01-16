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22月嬰疫歿 35月童屢抽筋入PICU 醫局籲速攜幼打針 歐家榮：疫情未見頂

【明報專訊】本港新冠疫情反彈，過去5日有兩名兒童染疫後出現抽筋情况。其中醫管局日前公布染疫入院、情况危殆的22個月大的染疫女嬰延至昨午不治；另新增一名35個月大男童染疫發燒入院後數度抽筋，目前留醫兒童深切治療部（PICU），情况穩定。醫管局總行政經理劉家獻昨重申，家長應盡快帶合資格兒童接種疫苗，以降低染疫後重症及死亡風險，另呼籲家有幼童的人亦應盡快打針。

女嬰個案交死因庭跟進

劉家獻表示，日前公布的22個月大染疫女嬰，因病情持續惡化，於昨午離世。他理解公眾關注個案，惟因已交由死因裁判官跟進，不便透露詳情。他又稱，局方對女嬰離世感到難過，醫院將向其家人提供全力協助，而個案將會納入今日公布的死亡數字。

本港昨公布4254宗新冠陽性個案，包括4019宗本地個案；另有1525名患者正留醫，其中一人為35個月大男童。男童上周五（29日）發燒，同日到私家醫院求診，翌日核酸檢測陽性，CT值為20.7（即病毒量較高），隨後因抽筋轉往瑪嘉烈醫院急症室，其間在病房再六度抽筋，經靜脈注射抗抽筋藥後停止抽筋，情况穩定，「穩陣起見」現於兒童深切治療部留醫。

劉家獻補充，男童腦部掃描暫時正常，沒腦水腫。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，男童就讀荃灣的綠楊幼稚園，該校近日有數宗個案，惟與男童暫時無流行病學關係。

本港連續12日新增逾4000宗陽性個案，歐家榮表示，疫情目前仍呈持續上升趨勢，每隔兩周個案數目倍升，評估疫情仍未見頂，須持續觀察才能研判疫情走勢。

增6死 兩人快測呈陽性無求醫

另外，本港昨新增6宗死亡個案，其中58歲女子上月15日快測陽性，其後並無求醫，上周六（30日）家人覺得其狀態虛弱、食欲不振，故召喚救護車，送往深切治療部後病毒量一直上升，最終不治。此外，一名52歲男患者於7月25日離世，離世前一周快測陽性，當時亦沒求醫。歐家榮稱，近日留意到快測呈陽性的患者中有人沒求醫導致病情惡化，另見患者未有呈報，呼籲陽性者盡快呈報，以獲適切跟進。

沙田崇真籃球賽播疫 83學生停課

學校疫情方面，昨日新增940宗呈報陽性個案，涉及558間學校，其中160宗為昨早呈報。另增8間學校有班級須停課一周，當中聖士提反書院附屬小學小六全級須停課一周，該校的小六學生宿舍有8名學生染疫。歐家榮解釋，宿舍共有90名宿生，他們會共用設施、共同用膳等，因此有時會除下口罩，相信因此產生傳播，有14名學生須家居檢疫。沙田崇真中學則有6名參加班際籃球比賽的學生染疫，曾參與比賽的學生均要暫時停課，涉83名學生。

明報記者

（新冠疫情）

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