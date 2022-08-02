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聯合科委會調低疫苗接種年齡至6月大 倡購兒童版復必泰 研短期內用成人版稀釋劑量

【明報專訊】現時科興和復必泰新冠疫苗在港接種年齡下限分別為3歲和5歲，衛生署轄下聯合科學委員會昨日聯同行政長官專家顧問團召開4小時會議，一致決定調低兩款疫苗年齡下限至6個月大，認為可以預防重症和死亡。其中疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆相信，政府會盡力洽商採購兒童版復必泰，強調若能同時提供兩款針，有助鼓勵更多家長攜子女接種疫苗。政府發言人回覆稱，現未收到藥廠就復必泰或科興疫苗更改適用年齡的申請。

染疫嬰不治 劉宇隆：促使委會達共識

早前一名22個月大女嬰染疫後疑現腦炎，留醫深切治療部5天後至昨午不治。劉宇隆昨日在會後見記者，提及該名女嬰情况令人傷心，相信今次事件促使委員會達至強烈共識，為幼童提供打針機會。

專家於會上檢視疫苗早期臨牀研究數據，顯示兩款疫苗均能產生免疫力及沒有新安全顧慮。專家建議6個月大至5歲兒童可接種3針復必泰，每劑為成人劑量的十分之一，而考慮到心肌炎或心包炎風險，建議首兩劑間距為8個星期，並於第2劑至少3個月後打第3針。科興方面，專家認為6個月大至3歲以下幼兒可接種3針，劑量與其他年齡組別相同；接種間距與3至17歲相同，即首兩針相距4個星期，再隔至少3個月後打第3針。由於幼童接種復必泰劑量與成人不同，專家建議使用兒童版復必泰，但認為如未能於短期內採購，可探討稀釋成人配方至合適兒童劑量。至於採購程序、何時開放接種，劉宇隆稱有待政府公布。

崔俊明：藥劑師抽到1/10劑量但唔夠膽

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明昨日接受傳媒訪問時說，成人版復必泰十分之一劑量即0.03毫升，即使抽取時出現少許誤差，比例上亦有很大差別，強調「（藥劑師）係抽到，不過我哋都唔夠膽」，建議政府盡快購入兒童版復必泰。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日在港台《千禧年代》表示，美國和加拿大最近緊急批准幼童打針，惟未見家長踴躍攜子女接種，相信本港亦會出現類似情况，呼籲政府加強解說和交代科學理據釐清疑難。

倡滿50歲可打第4針

現時年滿60歲長者可打第4針疫苗，聯合科學委員會昨亦建議50歲或以上人士在第3針後至少3個月可打第4針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕崔俊明 曾祈殷 劉宇隆 科興 復必泰 新冠疫情 新冠疫苗

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