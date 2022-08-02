演唱會監製Fran9發聲明致歉 批網上不實揣測

另外，林浩源批評指網上有不符事實的揣測及言論，均非事實，會保留追究權利。他祝願傷者順利康復，「其他一切，自有塵埃落定之時」。

稱從未想過逃避責任

林浩源在聲明中形容，今次演出對他和其團隊而言是沉重打擊，在從事20多年的行業及他主導創作的演唱會上出現如此重大事故，令他痛心疾首。他說，相比數名傷者遭受的痛楚，他受到的責難不值一提，因此事故後數天未有發聲明回應。

MIRROR隊長Lokman：唔駛擔心我哋

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）昨午在Instagram發文，表示「我哋會互相照顧，大家唔駛擔心我哋」，稱此刻希望大家集氣，祝願受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）、阿峯及Zisac早日康復。他感謝很多正幫助他們的人，包括公司、娛樂圈前輩同伴、熟悉與不熟悉的人，「都盡佢哋嘅努力，都同我哋一齊」，「我哋自己都會睇住自已，唔使擔心」。最後他呼籲外界給予傷者及其家屬空間。