康文表演場地暫禁用機械裝置 目標兩周初步查出意外成因 警將邀MIRROR落口供

助理康文署長領導調查

邀專家司徒家成林超雄協助

跨部門工作小組昨午在紅館舉行首次會議，歷時約兩個半小時，列席者包括康文署長劉明光、警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫等。小組由助理康文署長李子俊領導，負責調查事故原因、提出建議和跟進，再由楊潤雄協調各部門分工（見表）。成員則包括勞工處、機電署和康文署代表，警方代表亦到場給予蒐證意見。

署方邀請香港工程師學會代表司徒家成，並聘請專家林超雄協助研究意外成因。翻查資料，林超雄曾於2018年在朗豪坊通天梯溜後事件擔任獨立專家證人，並在2013年機場西北客運廊登機橋倒塌事件擔任調查小組顧問。

警暫循人為疏忽刑責方向查

警方西九重案組調查案件。據了解，警方暫時循人為疏忽和刑事責任方向調查，暫時未有檢取證物化驗，但期望在8月中前解封紅館。

已知演唱會工程師身分 將邀調查

楊潤雄昨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，透露局方已知悉演唱會註冊結構工程師的身分，會邀請相關人士調查。至於是否有人簽署文件認證巨幕安全，他指場館涉及很多項目，看到部分項目有相關認證，惟仍需詳細查問。他舉例如要檢視折斷的鋼索，到底是金屬疲勞、被物件碰撞而割斷或其他原因，每個環節都要時間檢測，而是次屬嚴重事故，蒐證上要做到科學和嚴謹，不宜太早估計和揣測，否則對涉事者不公平。

楊潤雄又提及上周巡查時，留意到巨幕的一角「爛咗」，相信是其中一角先落地，而連接巨幕的兩條鋼索，其中一條折斷，另一條的金屬扣似乎鬆脫。至於實際上是否由於鋼索折斷導致金屬扣鬆脫，他稱有待從科學角度解釋，強調只是個人觀察。他期望可以盡快找出解決方案，指若有人或機構做得不好，應該承受應有責任，呼籲眾人齊心「搞番好個行業」。

康文署昨表示，在調查報告未完成前，會重新審視所有轄下場地表演活動的安全，今日起實施3項短期措施，包括暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置等，直至另行通知。署方又指9月底前在轄下場地的租用者將會收到信件，說明上述措施，提醒他們遵守舞台安全各項規定和指引。

舞蹈員工會批卸責 楊潤雄稱誤會

楊潤雄早前表示暫時容許演唱會作靜態演出，被香港舞台藝術從業員工會批評是卸責給舞蹈員，他昨在港台《千禧年代》澄清當中「有誤會」，解釋當日提及要靜態演出，不代表不能進行其他表演。他並在商台訪問稱康文署會聯絡主辦單位，期望提高舞台設計的安全系數，而署方沒有打算制定硬性指引，將視乎舞台設計和表演內容與主辦單位商討，相信部分表演毋須要走到「最有風險位置」，舉例能否不用巨屏，或以其他方法取代等。

另一名消息人士透露，政府昨另舉行內部會議，提及目標是兩周內有初步調查結果，並找出事件責任，而內部有人質疑社會「有人惡意帶風向」，冀盡快完成調查，免政府「受靶」。

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