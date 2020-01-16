港聞

港聞一

康文表演場地暫禁用機械裝置 目標兩周初步查出意外成因 警將邀MIRROR落口供

【明報專訊】政府成立的跨部門工作小組調查男團MIRROR紅館演唱會塌屏幕意外，昨日舉行首次會議，文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，目標是一兩個星期內就意外成因有初步結果。據悉，警方已聯絡部分主辦機構代表，及找出負責認證的工程師，並將會邀請包括MIRROR成員在內的涉事人錄取口供，而工作小組最快本周再開會。政府在調查報告完成前，今日（2日）起在康文署轄下表演場地實施3項短期限制措施，包括舞台暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置。

助理康文署長領導調查

邀專家司徒家成林超雄協助

跨部門工作小組昨午在紅館舉行首次會議，歷時約兩個半小時，列席者包括康文署長劉明光、警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫等。小組由助理康文署長李子俊領導，負責調查事故原因、提出建議和跟進，再由楊潤雄協調各部門分工（見表）。成員則包括勞工處、機電署和康文署代表，警方代表亦到場給予蒐證意見。

署方邀請香港工程師學會代表司徒家成，並聘請專家林超雄協助研究意外成因。翻查資料，林超雄曾於2018年在朗豪坊通天梯溜後事件擔任獨立專家證人，並在2013年機場西北客運廊登機橋倒塌事件擔任調查小組顧問。

警暫循人為疏忽刑責方向查

警方西九重案組調查案件。據了解，警方暫時循人為疏忽和刑事責任方向調查，暫時未有檢取證物化驗，但期望在8月中前解封紅館。

已知演唱會工程師身分 將邀調查

楊潤雄昨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，透露局方已知悉演唱會註冊結構工程師的身分，會邀請相關人士調查。至於是否有人簽署文件認證巨幕安全，他指場館涉及很多項目，看到部分項目有相關認證，惟仍需詳細查問。他舉例如要檢視折斷的鋼索，到底是金屬疲勞、被物件碰撞而割斷或其他原因，每個環節都要時間檢測，而是次屬嚴重事故，蒐證上要做到科學和嚴謹，不宜太早估計和揣測，否則對涉事者不公平。

楊潤雄又提及上周巡查時，留意到巨幕的一角「爛咗」，相信是其中一角先落地，而連接巨幕的兩條鋼索，其中一條折斷，另一條的金屬扣似乎鬆脫。至於實際上是否由於鋼索折斷導致金屬扣鬆脫，他稱有待從科學角度解釋，強調只是個人觀察。他期望可以盡快找出解決方案，指若有人或機構做得不好，應該承受應有責任，呼籲眾人齊心「搞番好個行業」。

康文署昨表示，在調查報告未完成前，會重新審視所有轄下場地表演活動的安全，今日起實施3項短期措施，包括暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置等，直至另行通知。署方又指9月底前在轄下場地的租用者將會收到信件，說明上述措施，提醒他們遵守舞台安全各項規定和指引。

舞蹈員工會批卸責 楊潤雄稱誤會

楊潤雄早前表示暫時容許演唱會作靜態演出，被香港舞台藝術從業員工會批評是卸責給舞蹈員，他昨在港台《千禧年代》澄清當中「有誤會」，解釋當日提及要靜態演出，不代表不能進行其他表演。他並在商台訪問稱康文署會聯絡主辦單位，期望提高舞台設計的安全系數，而署方沒有打算制定硬性指引，將視乎舞台設計和表演內容與主辦單位商討，相信部分表演毋須要走到「最有風險位置」，舉例能否不用巨屏，或以其他方法取代等。

另一名消息人士透露，政府昨另舉行內部會議，提及目標是兩周內有初步調查結果，並找出事件責任，而內部有人質疑社會「有人惡意帶風向」，冀盡快完成調查，免政府「受靶」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕李啟言（阿Mo） 文化體育及旅遊局 康文署 Mirror演唱會

上 / 下一篇新聞

阿Mo仍處麻醉狀態 料須維持數日至一周
阿Mo仍處麻醉狀態 料須維持數日至一周
演唱會監製Fran9發聲明致歉 批網上不實揣測
演唱會監製Fran9發聲明致歉 批網上不實揣測
聯合科委會調低疫苗接種年齡至6月大 倡購兒童版復必泰 研短期內用成人版稀釋劑量
聯合科委會調低疫苗接種年齡至6月大 倡購兒童版復必泰 研短期內用成人版稀釋劑量
22月嬰疫歿 35月童屢抽筋入PICU 醫局籲速攜幼打針 歐家榮：疫情未見頂
22月嬰疫歿 35月童屢抽筋入PICU 醫局籲速攜幼打針 歐家榮：疫情未見頂
李家超專訪稱應與入境者同納 消息：黃碼為縮疫監 未擬涵密接者
李家超專訪稱應與入境者同納 消息：黃碼為縮疫監 未擬涵密接者
認非按機制購未註冊內地藥 醫局：單次應急
認非按機制購未註冊內地藥 醫局：單次應急
公院陪產者須兩日內核酸證明 兒科照顧者一周兩檢
公院陪產者須兩日內核酸證明 兒科照顧者一周兩檢
選民總數10年首跌 新登記10年新低 18至20歲選民跌四成 滿71歲增7.8%最多
選民總數10年首跌 新登記10年新低 18至20歲選民跌四成 滿71歲增7.8%最多
教界減2066人最多 法律界跌4.4%最大
教界減2066人最多 法律界跌4.4%最大
最熱7月破11紀錄 未來8日有驟雨 高溫有望暫告一段落
最熱7月破11紀錄 未來8日有驟雨 高溫有望暫告一段落
7分銷車商允不再限「原廠保用」 涵17品牌 競委會諮詢公眾至8．15
7分銷車商允不再限「原廠保用」 涵17品牌 競委會諮詢公眾至8．15
車主選擇增 有車房稱「雙贏」料生意升
車主選擇增 有車房稱「雙贏」料生意升
中大生集結罪脫 引老子稱「不論結果均累人」 警稱舉中指喊「黑警」 不符片段
中大生集結罪脫 引老子稱「不論結果均累人」 警稱舉中指喊「黑警」 不符片段
少年刑毁東海堂判勞教 官：「裝修」似黑社會尋仇
少年刑毁東海堂判勞教 官：「裝修」似黑社會尋仇
男子自稱黑幫案重審 臥底警認另案遭官批評誠信
男子自稱黑幫案重審 臥底警認另案遭官批評誠信
東區兩中學發展方案被拒 柴灣馬登停辦中一
東區兩中學發展方案被拒 柴灣馬登停辦中一
七欖海外觀眾料須檢疫 體育專員：看台准飲不准食 可否飲酒視乎會否賣
七欖海外觀眾料須檢疫 體育專員：看台准飲不准食 可否飲酒視乎會否賣
「快樂」到期 餅店人龍買回憶味
「快樂」到期 餅店人龍買回憶味
指利嘉閣賣家瞞凶宅 買家入稟求退訂賠償
指利嘉閣賣家瞞凶宅 買家入稟求退訂賠償
涉訛稱自住借八成按揭 消防隊長控兩欺詐罪
涉訛稱自住借八成按揭 消防隊長控兩欺詐罪
中環酒店誤殺案 兩被告還押至10月
中環酒店誤殺案 兩被告還押至10月
自閉男涉號召「平安夜革命」案 煽動意圖作為罪 裁可轉介區院審
自閉男涉號召「平安夜革命」案 煽動意圖作為罪 裁可轉介區院審
警國安處拘兩公務員 涉發帖煽動
警國安處拘兩公務員 涉發帖煽動
女生捲校巴底被拉出抬離 救護：移動可免則免
女生捲校巴底被拉出抬離 救護：移動可免則免
大灣區GBA新聞：灣區青年驛站 港青平租落腳點 最長免租7日 提供就業指導婚戀介紹等
大灣區GBA新聞：灣區青年驛站 港青平租落腳點 最長免租7日 提供就業指導婚戀介紹等
大灣區GBA新聞：深10措施助港青 涵住宿實習創業
大灣區GBA新聞：深10措施助港青 涵住宿實習創業
灣區手記：海歸愛灣區 ／文：尚東美
灣區手記：海歸愛灣區 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】第二場前‍廳交流會 陳國基帶隊
【Emily】第二場前‍廳交流會 陳國基帶隊
【Emily】軍用碼頭升旗賀「八一」 李家超fb致意
【Emily】軍用碼頭升旗賀「八一」 李家超fb致意
【Emily】《東張》前主持黃穎君 民政局調職文體局
【Emily】《東張》前主持黃穎君 民政局調職文體局
【Emily】林超英教USB風扇製造氣流降溫
【Emily】林超英教USB風扇製造氣流降溫
【Emily】與染疫子竹篙灣慶生 張欣宇由忐忑到有得着
【Emily】與染疫子竹篙灣慶生 張欣宇由忐忑到有得着
酒店前台轉職港怡 盼為病人做多一步
酒店前台轉職港怡 盼為病人做多一步