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花姐赴西九警總 跨部小組今開會 查事故成因涉失職否 霍啟剛：料需七八周

【明報專訊】男團MIRROR演唱會上周四發生嚴重意外，警方等多個部門昨日到紅館內調查及蒐證，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫透露，重案組昨有3隊人員到場蒐證，惟稱調查工作只是剛開始，暫沒結果公布，會做仔細及多角度的全面調查，「目的只有一個，希望還原真相」。有傳媒昨晚拍攝到MIRROR經理人黃慧君（花姐）乘七人車到亞皆老街警務處西九龍總區總部，留至10時35分離開。文化體育及旅遊局昨公布，由康文署助理署長領導的工作小組今天會舉行首次會議，工作包括查找事故成因，以及涉事者有否疏忽失職而導致事件發生，小組將提出建議並跟進，以防同類事件再發生。

化驗專家等聯合蒐證

暫不檢走墜下屏幕

鍾雅倫昨天傍晚在紅館外見傳媒表示，昨日除警方西九龍總區重案組，另有康文署、機電工程署、勞工處人員、政府化驗所專家在意外現場聯合調查。他說，警方重案組有3隊人員在場蒐證，政府化驗所人員會用三維掃描等技術保存案發現場環境，未知蒐證工作何時結束，由於調查仍在進行、屏幕亦有一定體積，暫時不會檢走墜下屏幕，警方另會安排人手與製作單位及承建商接觸。

主動介入抑或有人報警？

警：無補充

本報向警方進一步查詢，警方接手調查案件是主動介入抑或因有人報警，現循何刑事罪行調查案件等，警察公共關係科回覆稱，西九龍重案組正聯同康文署帶領的工作小組對意外作全方位調查，暫沒其他補充。

文化體育及旅遊局長楊潤雄上周六在電台節目透露，他周五與同事到現場視察，大型顯示屏上由兩條鋼索連接，「有一條就斷了，而另一條不知道什麼原因就甩了，扣的位置似乎鬆脫」，需調查了解鋼索鬆脫或斷裂原因，檢視原因後會研究如何避免日後發生同類事件，例如就物料要求或測試訂立準則等。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，據他初步了解，當局調查需時7至8周，明白事件具複雜性，惟關注可否壓縮流程，令調查時間盡量縮短。他又表示，現時社會上各專家及業界有不同說法，但現階段未有人真正了解背後情况，冀社會給予當局空間，「我相信（康文署工作）小組是專業，亦會僱用專業人士分析整件事」。

藝能工程母公司三度申上市

現列「失效」 文件被刪

連日來未有承辦商承認負責安裝出事墜下的顯示屏及鋼索。總承辦商藝能工程周六晚發聲明，表示作為承辦單位之一，正配合相關單位調查，由於尚在調查階段，舞台的設計及製作涉及不同單位，暫不便發放任何信息，以免引起外界誤會或猜測。

據該公司網頁，「藝能工程」為「特藝文化娛樂及製作（控股）有限公司」旗下公司，負責提供「演出設備的租賃和銷售業務」，包括「音響設備、舞台、燈光設備、懸掛裝置」等，並在每個工程範疇內提供專業支援人員，包括技術總監、製作經理、工程人員等。藝能歷年承接本港多場大型演唱會工程，包括今年6月舉行的關心研演唱會。

據港交所資料，「特藝文化娛樂及製作」曾於2019至2020年三度申請上市，現時申請狀况為「失效」，相關申請文件亦已由港交所網頁移除。

另外，本報翻查MIRROR演唱會意外前數天片段，檢視事發表演環節、即MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）與多名舞蹈員在歌曲Elevator和MegaHit中跳唱表演的情况，從兩段於上周二（即演唱會第二場）拍攝的跳唱表演片段可見，同一表演環節上方6個巨型屏幕並無升降，惟在事發當晚（第四場），6個屏幕則有升降，其中一塊其間突然墜下。

翻查影片 同一表演環節

事發前兩晚6巨屏無升降

據本報取得的演唱會流程表，意外發生前不足15分鐘為另一表演環節《鏡中鏡》，6塊巨型屏幕亦有配合表演升降，移動順暢，未見失靈。

相關字詞﹕文化體育及旅遊局 Mirror演唱會

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