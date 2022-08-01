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【Emily】霓虹燈牌中環展出 主辦冀喚保育關注 港現餘數百 「勿待消失才打卡」

【明報專訊】上世紀七八十年代嘅香港，「霓虹招牌海」隨處可見，至現時全港僅餘幾百個霓虹招牌，彌敦道只有約10個。中環海濱活動空間嘅《中環夏誌》，喺8月首次推出霓虹文化保育展覽「香港霓虹——未完的結局」，展示約10個霓虹招牌，以及製作工具，噚日（7月31日）起亮燈，適合市民夜晚時段去「打卡」，免費入場。主辦機構「霓虹交滙」嘅總經理陳倩雯話，現時全港只有十幾位霓虹招牌師傅，製作霓虹招牌就快成為夕陽行業。

修復一個花5至6位數 耗時以月計

「霓虹交滙」係香港非牟利機構，至今共保育約30個霓虹招牌。陳倩雯話，霓虹文化喺香港有近百年歷史，蘊含不少中國傳統文化，例如手寫書法，同西洋美學等，佢希望大家可以一齊改寫香港霓虹文化嘅結局，唔好等佢消失先去排隊打卡。

陳倩雯同Emily講，修復一個燈牌成本大概要5至6位數字，包括拆除、修復等費用；又話修復招牌過程繁複，有啲招牌損毁較嚴重，唯有參考舊照片還原。機構會同幾位資深霓虹師傅共同修復回收霓虹招牌，由於修復技術冇先例可循，唯有慢慢摸索。佢舉例，「沙嗲王」招牌前後用咗最少7個月時間清拆同修復。「霓虹交滙」首個保育項目係佐敦白加士街翠華餐廳「通宵營業」招牌，陳倩雯話用咗3個月籌備移除工程，呢個招牌代表香港嘅消夜文化，別具特色。

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