港聞

港聞二

只適用肉類海產 水果蔬菜澱粉等不適合

【明報專訊】ZenxTag Technology Limited共同創辦人周子詠表示，城大已在2018年和今年分別獲美國及中國內地批出有關智能食品標籤的專利。ZenxTag在今年初成立，並向城大取得有關技術的授權。

至於已經退休、現時身在英國的城大化學系前特約教授林漢華為公司顧問，未來會協助開拓歐洲市場。早前，該公司已成為歐洲Active and Intelligent Packaging Industry Association（AIPIA）的會員。

在5月底舉行的2022年「挑戰盃」全國賽香港區選拔賽（香港大學生創新及創業大賽）決賽中，該公司獲得「初創企業」組別三等獎。此外，該公司月前還分別獲得城大的HK Tech 300計劃和科技園的IDEATION計劃的10萬元種子基金資助，並正申請成為科技園的培育公司。

周子詠承認，該公司的智能食品標籤只適用於高蛋白質包裝食物，主要是肉類和海產。蔬菜、水果、穀物、澱粉質、碳水化合物等並不適用，因為它們在腐壞過程中不會產生生物胺，或分量太少。至於奶類食品，除了芝士在腐壞過程中會產生較多生物胺，其他奶類食品散發的生物胺亦太少。

毋須用電 適合持續檢測

不過，相對於「高效液相色譜儀」（HPLC）和無線射頻辨識（RFID）標籤等其他方案來說，一次過使用、毋須用電、可以持續不間斷地檢測、每個成本不超過0.04元的智能食品標籤，仍然有很大的優勢。

舉例說，若使用每部售價數十萬元的「高效液相色譜儀」來檢測食品的生物胺，每次檢測成本就高達2000元以上，只能作為食品抽樣檢查之用，而不是全部檢查，亦無法持續不間斷地檢測。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

健與美店嬰兒奶粉 單月加價14.5% 同一牌子藥房價廉逾百元 政黨倡抽查認證增市民信心
健與美店嬰兒奶粉 單月加價14.5% 同一牌子藥房價廉逾百元 政黨倡抽查認證增市民信心
話你知：嬰兒轉奶粉便秘 黃鳳嫺：多飲水可改善
話你知：嬰兒轉奶粉便秘 黃鳳嫺：多飲水可改善
初返工屢遭一乘客針對 巴裔車長得前輩「跟車」助適應
初返工屢遭一乘客針對 巴裔車長得前輩「跟車」助適應
花姐赴西九警總 跨部小組今開會 查事故成因涉失職否 霍啟剛：料需七八周
花姐赴西九警總 跨部小組今開會 查事故成因涉失職否 霍啟剛：料需七八周
阿Mo父母抵港探病 晤伊院主管
阿Mo父母抵港探病 晤伊院主管
軍裝警卸槍酣睡受查 警方：調職內勤禁佩槍
軍裝警卸槍酣睡受查 警方：調職內勤禁佩槍
青協元宇宙報告：三成青年恐受騙卻步
青協元宇宙報告：三成青年恐受騙卻步
派對房涉違規經營 15人犯聚收告票
派對房涉違規經營 15人犯聚收告票
水署：降錳程序短暫不穩 含量符標準 馬鞍山食水黃 居民掃樽裝水
水署：降錳程序短暫不穩 含量符標準 馬鞍山食水黃 居民掃樽裝水
錳屬必需元素 過量損中樞神經
錳屬必需元素 過量損中樞神經
失聰無損心慧巧 復康入讀主流校
失聰無損心慧巧 復康入讀主流校
化朽為材 Y．PARK日救15％廢木 竹篙灣建營伐林200噸 中心接收免棄堆填區
化朽為材 Y．PARK日救15％廢木 竹篙灣建營伐林200噸 中心接收免棄堆填區
市建局：助房委建公屋是「雙輸」
市建局：助房委建公屋是「雙輸」
香園圍旅客關口未開 鄧炳強：疫穩後適時啟動
香園圍旅客關口未開 鄧炳強：疫穩後適時啟動
大灣區GBA專題：穗企業家組團 談吃談商更談人脈
大灣區GBA專題：穗企業家組團 談吃談商更談人脈
大灣區GBA專題：創團人精中英西班牙語 曾任習外訪電視直播翻譯
大灣區GBA專題：創團人精中英西班牙語 曾任習外訪電視直播翻譯
智能食品標籤 過期即變色
智能食品標籤 過期即變色
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】霓虹燈牌中環展出 主辦冀喚保育關注 港現餘數百 「勿待消失才打卡」
【Emily】霓虹燈牌中環展出 主辦冀喚保育關注 港現餘數百 「勿待消失才打卡」
【Emily】「面對和經歷才可讓苦難變得有意義」 阿廷引集中營倖存者名句 安慰探監徒弟
【Emily】「面對和經歷才可讓苦難變得有意義」 阿廷引集中營倖存者名句 安慰探監徒弟
【Emily】助訓練演員朗誦 吳靄儀獲《七人樂隊》鳴謝
【Emily】助訓練演員朗誦 吳靄儀獲《七人樂隊》鳴謝
【Emily】馬鞍山食水變黃 黃碧雲留言教「睇水」
【Emily】馬鞍山食水變黃 黃碧雲留言教「睇水」
【Emily】房屋局長發帖介紹副局、政助 何永賢讚前記者歐陽文倩「清新」
【Emily】房屋局長發帖介紹副局、政助 何永賢讚前記者歐陽文倩「清新」
【Emily】十大傑出大學生選舉 8．14截止報名
【Emily】十大傑出大學生選舉 8．14截止報名