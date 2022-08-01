港聞

港聞二

智能食品標籤 過期即變色

【明報專訊】雖然現在的食品生產和包裝技術已相當先進，但食品的保質期仍然不能完全準確掌握，因此有可能出現無謂的損耗，亦有可能因為運輸和儲存過程中出問題，令食品提早變壞。有本地公司研發出一種智能食品標籤，可以準確和實時檢測包裝肉類和海產的狀况，利用顏色顯示是否已過了保質期。

明報記者 薛偉傑 攝影 朱安妮

ZenxTag Technology Limited共同創辦人周子詠、周傳文表示，公司的智能食品標籤技術基礎源於2006年初城大化學系一項研究。原來，高蛋白質食物（肉類和海產等）在腐壞過程中會產生一種統稱為「生物胺」的氣體。當時，城大化學系前特約教授林漢華帶領一名研究生發現，將一種人工合成化合物製成試紙，檢測生物胺濃度，可以準確知道食物是否已過保質期。那名研究生後來成為其他大學教員，並沒有繼續相關研究。

傳統印保質期做法 間接造成浪費

2009年後，城大化學系開始在前者的研究基礎上，考慮將之商業化，研發一種智能食品標籤。由於申請不到政府資助，一度暫停研究和打算放棄。到去年初，20多名本地工業家參觀城大化學系，聽到這項研究，都覺得有商業前景。他們兩人正是近年接手研究，將智能食品標籤商業化的團隊成員。其中，周傳文現時仍在城大化學系攻讀博士學位課程，周子詠現時在城大化學系當研究助理。

周子詠和周傳文表示，現時在包裝印上生產日期和保質期的做法成本低，但也有不少缺點。例如，大多數食品生產商穩陣起見，通常會將保質期預得較短，間接造成浪費。另一方面，若食品生產商或分銷商將保質期預得較長，又有可能會出現食品安全事故，需要回收食品，甚至引發官司。

他們表示，現時食品生產商決定有關保質期，主要靠估計，並不知道食品在運輸和儲存過程中的實際情况。舉例說，可能有物流公司或分銷商為了節省成本，沒有將食品冷藏在最佳保存溫度，或者雪櫃曾經故障等，都會影響食品保質期，但現時沒有科學化方法，可以知道這些影響實際有多大。

每個標籤成本料不超過0.04元

智能食品標籤可望成為科學化的解決方案，因為智能食品標籤會根據食品散發的生物胺濃度顯示顏色，讓消費者知道是否仍然適合食用。現時該公司研發的智能食品標籤原型，會顯示綠色、啡黃色、深啡色，分別代表有關食品可供食用、盡快食用、不可食用3種狀態，消費者可以即時知道有關食品是否值得購買。

該公司以人手試造智能食品標籤的原型，若不計算人工，每個成本0.04元；估計若將來以自動化機器大量生產，加上工人薪金等，其成本也不會超過0.04元，甚至有可能略低。現正優化智能食品標籤的設計，希望在一年至年半後試產，再經過食品生產商試用幾個月後，正式開始量產。投產初期將委託內地代工廠生產，但希望數年後，能夠在香港建立一條自行研發的生產線，估計該生產線需2000至3000方呎面積，機器投資在200萬元內。

需找合小片「半透膜」保鮮膜生產商

現時，智能食品標籤商業化的阻滯，主要是在配套的保鮮膜方面，因為標籤必須接觸到高蛋白質食物在腐壞過程中散發的生物胺，所以配套的食品保鮮膜必須有一小片面積改為可以讓氣體通過的「半透膜」，讓智能食品標籤貼在該處，其餘絕大部分面積則可以沿用不透氣的普通食品保鮮膜。不過，該公司向本地食品膠膜生產商查詢過，發覺它們不懂得生產這種整合一小片「半透膜」的食品保鮮膜。因此，唯有稍後再找外國或內地的食品膠膜生產商商討合作。

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