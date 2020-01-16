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大灣區GBA專題：穗企業家組團 談吃談商更談人脈

【明報專訊】出門靠朋友，曾在西班牙獨自打拼的港人謝子超（Lavi）深明此理，3年前回流廣州創業，按其所言在各界好友幫助下今天總算「略有小成」。正因感受到互相幫助的重要，數月前謝子超與一班志同道合的企業家組成團隊，透過聯誼、心得交流等互動，既為團員廣結人脈，亦為企業帶來機會。

明報記者 陳子凌

7月的一個中午，在天河區一間海鮮燒烤餐廳，謝子超與幾個朋友忙碌地打點着，有人整理餐桌，有人準備蛋糕，有人正點算各式餐酒，也有人細記手中提詞卡，背誦主持稿。驟眼看來像廣告策劃公司為客戶準備活動，實際上每個落手落腳的人都是不同領域的創業者、企業家，整理餐桌的是餐廳老闆，今次負責提供場地；帶蛋糕來的是西點烘焙店負責人，今次也順道帶來一些新出品想聽聽大家意見；準備餐酒的是意大利紅酒代理，至於主持人則是生活美容品牌負責人，負責拍攝的是高級磁磚供應商。他們正以自己的專長與產品籌備接下來的聯誼交流，出席的都是企業家或專業人士，也是他們的朋友及團隊伙伴。

入團須多重審核 一行業一會員免競爭

「純粹是吃喝聊天，參加者亦可帶其他朋友來，大家認識更多人。」謝子超是這個企業家團隊的核心成員之一。數月前，謝子超與一些在廣州認識的朋友發起一個企業家之間的聯誼組織，除促成組織內成員之間的友誼，互相善用彼此業務經驗，也能透過推薦更多朋友加入來壯大人脈網絡，帶來更多合作機會。

「我們不是什麼商會協會，最大不同是我們規定每種行業只能有一個會員，以避免同業競爭。」現時這個企業家團隊有數十來自港澳穗及外省會員，除了上述行業，還有律師、保險、財稅會計、食材供應商、餐飲系統、翡翠珠寶、跨境電商等。謝子超強調，團隊雖是自發組織，但招攬新成員亦要通過考核，除了行業不重疊、創業至少要3年，還要審核公司財務，不能負債；加入之後也要考察KPI（關鍵績效指標），規矩甚至比不少行業協會還嚴謹。

「重點不是談了多少錢生意 而是互相學習」

謝子超說，定下那麼多要求，因為團隊不止是一班人飲飲食食或單純拉生意，會員都有義務分享自己的人脈，大家會定期交流，分享自己行業最新情况與心得，「重點不是你在這裏談了多少錢的生意，而是互相學習、幫助及成長，因為健康的企業應該講求平衡，有付出才有收穫」。

西班牙回流獲友幫助 今組團隊助人

之所以重視「出門靠朋友」，與謝子超的成長經歷不無關係。10多歲隨父母去西班牙開中餐館，「言語不通，十分孤獨」，幸當時得到隔壁一個老師義務幫忙為他補習，加上自發勤學，令其西班牙語達到較高水平。畢業後，謝子超做過空中服務員、餐廳經理、銷售員，因為精通西班牙語、英語及中文，加上有餐廳管理經驗，獲投資者賞識管理當地高級餐廳。隨着中國經濟騰飛，華人赴西班牙旅遊、商務及移民日眾，謝子超2010年在西班牙成立一間國際翻譯和公關公司，以服務企業客戶為主，漸漸打響名堂。

2020年初，新冠疫情影響商旅，妻子父母在廣州亦需照顧，加上看好大灣區發展，在西班牙生活20多年的謝子超決定回流廣州創業。創業初期也面對過不少困難，「幸好也得到朋友幫忙，例如天河區港澳青年之家的團隊為我解決了很多經營問題，也為我的創業提供方向」。謝子超現時在廣州成立雅思新零售科技，主要為高端餐飲提供顧問服務，擔當國際餐飲文化橋樑，今月於天河區高端國際生活圈廣粵天地開業的地中海烤肉餐廳La Pampa，正是由他擔當餐飲文化顧問。

謝子超不諱言，自己一直從事「打交道」的事業，從年少的孤獨到現在愛與人交流，「好像是小時候缺乏什麼，大個了便想補回來的心態」，他笑說。隨着愈來愈多港澳青年有意來大灣區發展，謝子超也希望這個企業家團能幫助到這些創業者，動機也十分簡單，「以人為本，廣結善緣；互助互惠，共同成長」。

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