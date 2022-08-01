香園圍旅客關口未開 鄧炳強：疫穩後適時啟動

預計往返大灣區人流增

鄧稱續提升通關能力

現時深圳灣口岸旅客清關服務時間為每日上午9時至晚上8時，並於前年12月起實施24小時貨檢通關；蓮塘／香園圍口岸貨檢通關則於去年8月開通，稍後亦會擴展至24小時。

鄧炳強昨日出席公開活動時表示，在粵港澳大灣區發展規劃下，預計未來往返香港與大灣區的人流會增加，局方會繼續提升口岸通關能力，待疫情穩定後適時啟動蓮塘／香園圍旅檢服務，並且在深圳灣口岸推行24小時旅檢通關，令兩地往來更便利。他又稱，希望疫情盡快完結，公眾可無障礙透過港珠澳大橋往返大灣區。

稱助健兒即日往返灣區

霍啟剛：大橋對體育界有益

霍啟剛表示，港珠澳大橋落成對體育界的影響大，因2025年全運會由粵港澳承辦，三地運動員可透過大橋，在賽後一小時內返回所屬地區，認為大橋對推動體育界和大灣區融合有很大貢獻。運輸及物流局副局長廖振新則稱，港珠澳大橋大幅縮短來往三地的交通時間，是聯繫大灣區最標誌性的基建。