市建局：助房委建公屋是「雙輸」

稱倘自行建公屋 資金「有出無入」

韋志成昨於網誌舉例，市區重建局近年在土瓜灣完成6個重建項目清場，可提供約2300個私樓單位，有關收購及補償等開支逾140億元，若將項目土地撥作公屋發展，局方便無法透過土地招標收取前期款項，導致財政儲備「有出無入」，影響市區更新工作。

他續指，若房委會向市建局補償140億元以獲取土地建公屋，以每個公營房屋單位平均約300平方呎計，料可建4000單位，但房委會若以同等資源在政府撥出的土地發展，以單位成本約65萬元估算，則可建約2.1萬單位。

韋志成認為，由房委會向市建局購入已平整土地建公屋屬「非常昂貴的選項」，一方面減少私樓供應，亦會減少公屋數量，令房委會及市建局「雙輸」。他亦說，房委會和房協推行公營房屋發展極富經驗，市建局料不會做得更快更好，若市建局興建單位後轉交房委會管理，額外的質量監管和驗收程序亦需時。

「力之所及」下研首置單位

韋又說，市建局可在「力之所及」下，研究在部分規模較大和發展潛力較高等的項目發展首置單位，其中土瓜灣靠背壟道／浙江街的公務員合作社重建項目，可提供約1000個首置單位。