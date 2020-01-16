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化朽為材 Y．PARK日救15％廢木 竹篙灣建營伐林200噸 中心接收免棄堆填區

【明報專訊】本港每日平均產生逾200公噸園林廢物，大部分可回收再造，過去由於缺乏回收系統，2020年回收率只有約2.4%；環保署在屯門曾嘴設立園林廢物回收中心Y．PARK [林．區] ，將園林廢物轉化成回收物料，包括木碎、木方及木材等，供業界使用，去年6月運作以來，日均接收約30公噸，日後可增至60公噸。環保署高級環保主任賴峻傑表示，該署在環保園正在興建的生物炭設施，預料最快明年上半年完工，每年可處理約6000公噸本地木廢料，生產約1200公噸生物炭，而餘下的廢木材可為業界提供木料供應，將廢木轉化成再生產品。

環署另建「生物炭設施」助回收

Y．PARK位於屯門曾嘴，佔地約2.5公頃，去年6月29日投入運作，前身是處理2018年颱風「山竹」吹塌樹木的臨時園林廢物回收場。

環保署稱，Y．PARK主要接收政府部門工務工程、日常植物保養的園林廢物，亦有足夠容量接收緊急事故下產生的大量園林廢物，例如大嶼山竹篙灣因興建社區隔離設施、平整土地砍伐的200公噸樹木，令該批樹林毋須棄置堆填區。

處理園林廢物小至沙石大至樹幹

環保署高級環保主任賴峻傑表示，現時Y．PARK接收的園林廢物中，約兩成是沙石及垃圾，約四成是直徑30厘米或以上的樹幹及樹枝，可切割成木板及木方，再造成木製擺設及家具；餘下約四成是幼枝及樹葉，可切成木碎，作為有機覆蓋物，防止水土流失，亦可作堆肥用途，部分木碎亦已用於Y．PARK內的綠化區、小冷水蝴蝶保育區，以及護養珍貴的古樹等。

賴峻傑指出，園林廢物將來的主要出路是生物炭（可用作土壤改良劑、過濾污染物的濾料、堆肥促進劑及建築物料的添加物等），但Y．PARK接收的樹幹亦可再造成各種產品，故回收中心內設有資源中心，展出各種以廢木再造的產品，例如本地建築事務所以電腦切割出不同形狀的木製模組，以及木材接駁榫位；有本地藝術家以颱風山竹吹塌的樹木製作喇叭箱及餐具等。

回收中心存木板 非牟利團體免費取

為促進本地再造園林廢物，回收中心將樹幹及樹枝切割成木板後，會存放於「再生產品存放及待分發區」，設有乾燥設備，將木材烘乾，供非牟利團體免費取用。

志記「倒數」 環署稱助處理木材

另外，位處古洞北、有逾70年歷史的「志記鎅木廠」因新界東北收地被要求9月搬遷，賴峻傑表示環保署會與發展局溝通，而環保署可以協助將需要處理的木材運往Y．PARK處理及循環再造。

明報記者

（城市保育）

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