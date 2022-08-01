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港聞二

失聰無損心慧巧 復康入讀主流校

【明報專訊】「我暑假會去游水，或者去酒店玩……」6歲的琋迪束起兩條辮、雙耳戴助聽儀器，雀躍地向身旁的老師和記者介紹暑假活動。開朗的琋迪出生時，雙耳分別確診輕度及中度聽障，後來逐漸惡化至深度聽障。梁父憶述，女兒兩歲時「連飛機及工程掘路聲都聽唔到」，需接受人工耳蝸手術，修復聽覺。琋迪及後入讀聾福會白普理特殊幼兒中心，最初不會說話亦發不出音調，接受語言、聆聽、發音等訓練後明顯改善，今年9月將升讀主流小學。梁父冀以此經歷鼓勵其他聽障兒童家長，「如果努力做好復康，好多小朋友都能入讀主流學校」。

不聞飛機聲 植人工耳蝸復聽

琋迪兩歲時接受人工耳蝸手術，梁父憶述女兒其中一隻耳朵安裝人工耳蝸後血流不止，須中斷手術，待一星期「康復後再做」，「痛一次的經歷變成痛兩次，但感恩手術順利」。梁父稱，有感兒童兩歲仍聽不到聲音，會難以學習語言，故未等政府手術排期，便自費50萬元安排，「一年都不想等」。

聾福會白普理幼兒中心主任韋秀珍稱，聽障兒童完成手術後，需接受6至9個月密集訓練，以理解一般指令。琋迪自此在該中心學習，梁父稱，每周一次的觀課中，他會留意老師教學方法，回家跟進琋迪學習。他亦在家與琋迪導讀，讓女兒閱讀大量故事書，同時觀察她能否覆述和表達，改善發音。父母講故事時，琋迪更要求「朗讀封面提及的作者，尊重知識產權」。梁父表示女兒因此養成經常閱讀的習慣，培養了自學能力。

手術後訓練半載

從父伴讀到自學自思

韋秀珍則稱讚琋迪好學，堅持自行思考問題答案，「如不懂得如何回答，她會要求老師講多一次；若仍不明白，老師便角色扮演，使用公仔講故事，透過情境解釋」。梁父稱女兒好學，能處理學術問題，加上「安裝人工耳蝸後，聽力恢復至八九成，與常人無異」，故安排她入讀主流小學。

對於琋迪升小學後如何適應，韋秀珍稱，政府會為聽障學童提供無線數碼傳輸系統，助他們聽清教學內容。她亦稱政府1990年代起推行融合教育，禁止學校拒收有特殊教育需要的學生，並訂立《殘疾歧視條例》，保障他們在主流學校得到照顧。

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