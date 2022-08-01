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水署：降錳程序短暫不穩 含量符標準 馬鞍山食水黃 居民掃樽裝水

【明報專訊】馬鞍山一帶自上周起食水變黃，引起區內居民擔心食水安全，超市大樽裝水被搶購一空。水務署回覆本報查詢，稱由於馬鞍山濾水廠在7月29日至30日期間食水處理的降錳程序曾出現短暫不穩定，以致錳含量稍高，但水質仍符合本港食水標準。有居民向本報表示，不敢飲用變黃食水，並對水務署應對十分不滿，批評無協助居民如派出水車。水務署稱，知悉情况後已即時冲洗馬鞍山一帶配水庫及政府喉管。

專家：源頭未清楚 小心為上

香港公開大學科技學院前院長、水質事務諮詢委員會前主席何建宗表示，錳是重金屬，濃度高的話會影響中樞神經。至於變黃食水是否適宜飲用，何建宗認為，即使健康上或合乎標準，但居民觀感也是問題，目前污染源頭未清楚，建議居民「小心為上」。他又認為，水務署一定要徹查成因，例如會否是輸水管道破損、東江水或本地水塘受污染等。

區議員曾求派水車 無回覆

沙田區議會主席麥潤培稱，自上周收到馬鞍山居民反映，包括錦龍苑、利安邨等多個屋苑的食水呈黃色。他引述水務署職員稱，食水變黃或與區內曾維修水管時翻起泥土所致。他曾向管理公司查詢會否清洗水缸，管理公司回覆稱水務署無提供指引而不敢做，亦擔心居民無水。麥稱，已向水務署要求派出水車，但不獲回覆。他要求水務署解決源頭問題，將在區議會提出開特別會議，要求水務署出席解畫。錦龍苑居民May（化名）稱，食水變黃已3日，帶有鐵鏽味。她說，即使符合世衛標準也不敢飲，而且家有小孩，近幾日轉飲樽裝水，區內已有搶購樽裝水情况。她對水務署十分不滿，斥事發第一晚未有安撫居民，亦無提供指示予管理公司，而且無協助居民如派出水車等。

居民稱水帶鐵鏽味

有街坊稱肚瀉出疹

十四鄉井頭村居民杜小姐表示，十四鄉食水呈黃色已有一周，她和多名鄰居都曾肚瀉，住在馬鞍山的父母則肚瀉和出疹，未知是否與食水有關。

水署：部分喉管較長 排濁需時

水務署回覆本報查詢時表示，原水中一般含有微量的錳，署方會在濾水過程中降低食水錳含量，以確保不高於香港食水準則每公升0.08毫克的標準。水務署稱，馬鞍山濾水廠在7月29日至30日的降錳程序中曾出現短暫不穩定，以致錳含量稍高，小部分時間最高值約為每公升0.017毫克，但水平仍遠低於標準。署方又表示，經調控後，馬鞍山濾水廠的降錳程序已回復正常。署方表示，由於部分馬鞍山地區的供水喉管較長，或需較長時間才能完全排走淡黃食水，使供水回復清澈。

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