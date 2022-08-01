青協元宇宙報告：三成青年恐受騙卻步

報告籲更新法規 業界：應行實名制

青協研究以網上問卷調查方式，於今年4月12日至25日，抽樣訪問1292名15至34歲青協會員；另於4月1日至5月7日訪問7名專家和學者、20名與元宇宙有關的企業創辦人及工作者 。報告指出，元宇宙平台或難受監管，元宇宙使用者可隱藏身分，難以驗證身分和信息真偽，或被不法之徒利用犯罪或行騙；而且他們在元宇宙化身的數據也能被系統分析，使個人私隱容易外泄。

報告引述香港應用科技研究院策略規劃總監林向明表示，企業發展元宇宙業務時要考慮如何保障網絡安全及客戶資料私隱等；亦有數碼藝術公司創辦人認為，元宇宙最重要是實名制，舉例指早前在元宇宙發生的非禮案，稱欠監管會出現道德問題。

不足四成受訪者認識元宇宙

調查亦顯示約37%受訪者分別表示「認識元宇宙」和「從未進入過元宇宙平台」，而窒礙受訪者在元宇宙平台活動其中兩個主因是不了解（37%）、害怕受騙（32%）；調查發現受訪者均略為同意（平均分達6.62，10分為滿）「元宇宙容易衍生網絡犯罪行為」。報告引述科大計算媒體與藝術講座教授許彬表示，留意到最近有人炒賣NFT，提醒投資者必須小心注意風險，他又提出未來或需規範化，設立軟件標準，以解決虛假信息和私隱問題等，建立社會信任。

研究團隊建議政府應制訂數碼經濟發展政策，包括加強監管加密貨幣交易、適時更新有關知識產權和消費者權益等法例，並協助中小企發展元宇宙業務，普及元宇宙應用，並增強市民信心。