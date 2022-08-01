軍裝警卸槍酣睡受查 警方：調職內勤禁佩槍

網片拍攝地點疑國安公署

網上流傳兩段短片，片中拍攝者由停車場行至白色門外，開門後見到一名軍裝警員除鞋、側卧於3張椅上睡覺，身旁長枱放有手機、對講機、樽裝水及疑似檢測樽，原本掛腰間的裝備皮帶則卸下，放於另一椅上，裝備包括佩槍、警棍等。片中可見，拍攝者近距離拍攝警員編號及槍支號碼，其間該警員曾翻身仰卧，並伸手整理褲頭魔術貼，隨後又繼續酣睡。房內同時有另一名男子坐在梳化休息。

警方發言人稱，收到舉報後，已立即向涉事警員作紀律調查，他已被調任內勤，禁止佩槍。警方重申，對警員行為及紀律有嚴格規管，若發現有違反紀律規定的行為，必嚴肅跟進，秉公辦理。

陳克勤：違規但非保安漏洞

黎棟國稱如地點安全問題不大

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤說，不論是否事發在國安公署，涉事警員處理佩槍明顯違反紀律及警方守則。陳稱，雖未能得知該警員是小休還是「蛇王」，但不論如何，佩槍如此擺放都有一定危險，強調警員任何時候應確保佩槍隨身，落更應放在指定位置。陳克勤稱根據片段及報道，事發在保安休息室，與國安公署辦公及機密地方仍有區隔，單看片段不覺是保安漏洞。

新民黨黎棟國說，如事發地點在不對外開放的休息室，而警員仍有效控制槍械，認為基本上問題不大，「因為始終附近受控制，不是衝突的場面」，最重要是確保不會丟失槍械。他說，目前片段流出，相信當局如認為拍攝地方有問題，一定會跟進。選委會議員謝偉俊說，假設片段真確，涉事警員在紀律方面有問題，或須檢討，警方管理上也需要提醒。

警例要求槍彈「保存妥當」

《警察（紀律）規例》所列的違紀行為，包括「沒有許可或妥善因由而擅離職守」、「當值時睡覺」及「疏於職守或忽視命令」等，當局會視乎個別個案調查並採取相應紀律行動。另外，《警察通例》14章「物料及配備」列明，「警務人員使用政府物料、財物及文具，應按照嚴謹節約原則，對於負責保管的政府財物，應保存妥當」，當中「物料」是指槍械及彈藥、電訊設備及警察貨倉物品。