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初返工屢遭一乘客針對 巴裔車長得前輩「跟車」助適應

【明報專訊】九巴目前聘有9名非華裔車長，其中一名是27歲的巴基斯坦裔伊山，伊山憶述7個月前入職時，返工首5天都被同一名乘客針對及責罵，嫌棄他車速慢、信不過他，又叫其他乘客不要坐他的巴士，令伊山氣餒，幸好有資深車長藉「伙伴計劃」跟車，協助向乘客解釋，又延長「跟車」日數，助伊山適應工作。九巴稱，只要有基本中文溝通能力，即使不會閱讀中文，也能獲聘成為車長，又稱十分歡迎少數族裔申請九巴所有職位，未來會繼續聘請少數族裔。

板球港將背傷退役 曾任外賣車手

伊山13歲來港，中四時成為香港板球代表隊成員，曾參加亞洲盃，2019年後因背傷退役。之後伊山於外賣平台做電單車外賣員，惟家人憂慮安全、婚後想轉較穩定工作，經朋友介紹投身九巴。

伊山主要駕駛九巴80號線（大圍美林邨往返觀塘碼頭），他憶述開工首周，因其種族多次遭同一名女乘客針對，被質疑「為何會聘請這些人？」又批評他駕駛車速慢，叫其他乘客不要坐他的巴士。伊山稱，別人無理的指摘令他難過，當時甚至想辭工，幸有九巴「伙伴計劃」，返工首3天獲資深車長跟車後，再因應其情况，延長多3天計劃。他的伙伴資深車長徐林江稱，伊山工作表現符合公司要求，巴士到站從未超時，估計是該名乘客要求過高。

聘9非華裔車長 九巴：歡迎申請所有職位

伊山稱「（少數族裔）在香港只要肯做，找工作不難」，又稱香港比巴基斯坦機遇更多。為實踐共融理念，九巴於元朗區提供烏都語和尼泊爾語的乘車單張，亦聘請少數族裔擔任顧客服務大使，教導少數族裔如何乘坐巴士，未來會陸續將計劃擴展到不同地區。

相關字詞﹕少數族裔 九巴車長

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