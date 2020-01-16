健與美店嬰兒奶粉 單月加價14.5% 同一牌子藥房價廉逾百元 政黨倡抽查認證增市民信心

有奶粉12年累計加價六成

消委會自2009年2月起，每兩個月調查一次嬰兒奶粉價格。消委會調查未公開奶粉品牌，以代號A、B、C的1號奶粉為例，發現品牌C 2009年至2021年的零售價格由195元升至308元，升幅達57.95%（見圖）。消委會總幹事黃鳳嫺稱，嬰兒奶粉價格雖每隔數年不斷上升，惟近年增幅不大。黃說，消費者購買奶粉時需小心選擇及格價。

健與美店最多款加價 藥房最多款減價

坊間一直流傳藥房的奶粉零售價較超市及健與美店（萬寧及屈臣氏）便宜，消委會今年整合上述3類銷售點的奶粉售價，派員親往14間店舖比較嬰兒奶粉價格今年4月及5月的差距及升幅，發現健與美店價格上調的貨品數目最多，升幅亦最大（見表）。有健與美店的嬰兒奶粉價格，一個月內升14.5%，整體升幅較藥房及超市大。數量方面，健與美店有12款嬰兒奶粉價格上調，較藥房及超市多，而藥房的嬰兒奶粉價格下調的貨品數目則最多。

消委會調查中的一款1號奶粉，超市及藥房的差價為81元，假設每月消耗3罐奶粉，每月開支差距可達243元，幾乎可於藥房多買一罐同款奶粉。

消委會網站的「格價工具」載列今年5月34款嬰幼兒配方奶粉價格，其中美贊臣智睿A+的2號奶粉（適用於6至12個月大嬰兒），在超市及健與美店最貴售335元，於藥房最便宜僅售190元，最高與最低售價相差達145元。

消委籲奶粉零售商公布銷售點

黃鳳嫺指出，藥房售賣奶粉平均價格雖於去年中後期下調，但近月逐步回升，波幅較大，藥房奶粉售價仍為3類銷售點中最低，她認為藥房售價較低原因是打算薄利多銷。黃鳳嫺稱，有市民擔心在藥房買到假貨，認為奶粉零售商應公布銷售點，以增市民信心。

育有11個月大兒子的顏汶羽認為，超市奶粉售價較高，因有消費者擔心在藥房會買到水貨，品質缺乏保證，故只會到超市購買。由於客源固定，難令超市減價，「奶粉屬嬰兒的主要食糧，家長寧可花費更多，也要保證貨品質量」。他認為消委會可透過抽查藥房奶粉，證明貨品屬正貨，以增加市民對去藥房購買奶粉的信心。他稱，健與美店奶粉價格雖有上升，但亦不時有特價，價錢與藥房相若。他又說會貨比三家，趁健與美店特價時「看準時機」購入數罐奶粉。

明報記者

（消委報告）

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