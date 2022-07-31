楊潤雄：靜態表演可繼續 工會：卸責舞者

文體局：意指舞台設計較不複雜

楊潤雄昨在商台《政經星期六》說，康文署會聯絡接下來的場地租用者，了解表演是否涉懸吊裝置，及如何令裝置更安全，一旦發生事故可如何保障人員和觀眾。

被問及何謂「靜態表演」，而如果表演涉及舞蹈或裝置是否要暫停，文體旅遊局回覆稱，楊潤雄的意思是指舞台設計較為不複雜，並非指表演者部分，主要關注點是舞台安全。局方補充康文署會與旗下場地未來表演的租場者商討，視乎舞台設置有否需要改善，避免一些高危設施。

香港舞台藝術從業員工會回應楊潤雄，表示是次舞台意外因監管有漏洞，非因有人在場跳舞表演，若只容許靜態演出，即是將責任推卸給舞蹈員。會方稱有責任保護從業員，決不可讓他們受推諉對待及影響行業正常發展。

調查涉鋼索物料舞台設計操作

楊潤雄稱，跨部門專責小組本周初會開會，將邀請工程師學會的專家一起調查和研究，調查牽涉範圍很多，包括鋼索物料、舞台設計有否問題，以及巨幕可轉動和升降，操作上會否易生意外等。被問及當局可否釐清責任誰屬，特首李家超昨稱重視有關嚴重事故，已要求相關部門調查事件成因和責任，以及將來有否改善措施，相信要追究涉及很多專業範圍的細節，會聘請專家協助。

紅館以往設駐場舞台監督，主要負責協助安裝舞台和座位設施、購置和更新場地設備，以及監督觀眾入場和人流控制。康文署回覆稱相關崗位於2008年底取消，以節目或製作統籌取代，以便更準確反映其實際工作。

有觀眾擬向MakerVille索償

另外，事故當日觀眾葉先生昨在facebook表示將入稟向MIRROR所屬公司MakerVille索償，要求對他所造成的心理創傷支付一切醫療支出和賠償。他向本報稱事發後有手震、冒冷汗及睡眠不佳徵狀，本周會找律師協助。