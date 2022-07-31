查紅館案 重案參與跨部門專組會議 總承辦商藝能首回應未提責任 稱舞台製作涉多個單位

機電署：沒參與舞台設置審批

負責供電空調等維修

另外，機電工程署昨回覆查詢表示，今次演唱會的舞台燈光、音響及機電相關裝置均由主辦機構自行安裝，署方沒參與舞台設置的相關審批，而署方是負責紅館機電設施的維修及保養，包括供電、空調、消防裝置等。

為MIRROR演唱會提供器材設備的In Technical Productions前日稱，負責提供視訊器材並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，惟該結構工程由誰負責安裝搭建則未交代。演唱會次承辦商協興隆舞台工程前晚發表聲明，稱涉事屏幕升降威吔機及鋼纜均透過藝能工程指定的供應商製造及供應。

藝能工程昨晚發表聲明，稱整個演唱會舞台的製作由構思、設計、安裝及運作，均由多個單位負責與協商，作為承辦單位之一，公司正配合主辦單位、政府專責小組及其他相關單位調查，希望盡快徹查事故原因。藝能工程又表示，待相關部門調查結果和檢討報告完成後，將向公眾交代，務必正視和處理相關問題。

目前康文署有為演藝場館懸掛佈景設指引，列明鋼纜強度、懸掛方式等要求，除輕便布幕及塑膠橫額，長條形硬件佈景需最少3條鋼纜懸掛，又建議業界使用場地原裝硬件懸掛設備。

康署指引：硬件佈景最少3鋼纜

業內人士：3條非必須但較安全

有熟悉劇場舞台工程的業內人士表示，3條鋼纜雖非必須，惟今次涉事屏幕巨大，3條鋼纜屬較安全做法。該人士解釋，在紅館用懸掛升降系統與文化中心等劇院不同，不少劇院舞台本身已有可供吊掛鋼纜及自帶升降功能的吊杆系統（fly system），毋須另加威吔機，惟紅館沒有吊杆系統，製作單位需先用威吔機及鐵架等搭建可負重及升降結構，再用鋼纜懸掛屏幕。

稱康署場地多設技術經理

監製：紅館只有場地經理

有逾20年「舞台劇」舞台監製經驗的林先生（化名）稱，絕大部分康文署表演場地都有駐場舞台技術經理，對方會預先告知潛在問題，包括哪些環節需有工程師認可，惟據其經驗，紅館因非典型表演場地，只有場地經理，不一定有同樣做法。