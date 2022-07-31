合和申附近建高樓 南固臺拆圍牆大閘 環團斥損價值 發展局：業主允動工前訂保育

明報記者 馬耀森

合和：2019已獲批 申請列明保育方案

本報就南固臺保育方案向合和實業查詢，合和回覆稱早在已獲批准的2019年申請，城規會已審閱過南固臺的保育方案；現時提出的申請是在該基礎上深化、細化，與保育有關的方案已在申請項目中列明。合和提交的申請顯示，擬議綜合發展區的計劃概念基於寓保育於發展，包括修復南固臺及提供高質素休憩空間供市民享用，而南固臺會用作非牟利用途。

發展局表示，南固臺在2009年獲古諮會確定為一級歷史建築。根據評級定義，一級歷史建築為「具特別重要價值而可能的話須盡一切努力予以保存的建築物」。合和本月就南固臺相關地段的發展提交規劃申請，南固臺將整幢原址保留，文物保育專員辦事處及古蹟辦會就有關申請從文物保育角度提供意見，而業主亦已同意在工程開展前提交保育管理方案予古蹟辦審批，務求妥善保育南固臺。

本報昨於現場發現，大宅已圍封，地盤內放有建築材料，部分大閘和圍牆已拆卸；長春社翻查過去紀錄，2014及2019年拍攝的相片顯示大閘和圍牆均完整。

長春社：改地勢損歷史面貌 應留「台階」

長春社高級公共事務經理李少文指出，根據申請內容，南固臺需拆毁多項建築構件，認為會嚴重損害歷史和建築價值，包括該大宅面向船街的大閘要遷移至一旁；為騰出空間興建一條行人天橋連接合和二期至南固臺，該大宅部分圍牆會被拆卸，包括3個刻有「南固臺」字樣的路牌；另外南固臺一帶地勢會重大改動，合和建議把發展範圍內另一幢建築，亦即船街53號「妙鏡台」的水平升高至與船街55號「南固臺」一致，形成一個平台，供公眾休憩，但面向捷船街的石牆會拆卸。

李少文稱，新方案把南固臺佈局作重大改動，該大宅景觀重心會由原來面向船街方向，改為面向捷船街，改動後沿船街通往南固臺方向的樓梯，可能阻礙公眾觀賞面向船街方向的建築立面，而李少文翻查文獻發現，南固臺面向船街和日佔時期發生的重要歷史事件有關，認為應保留原有「台階」特色（見另稿）。

申改劃多年 建酒店、活化證婚到建住宅

古蹟辦資料顯示，南固臺約建於1915至1921年間，由富商杜仲文於1917年買入地皮興建而成，1921年售予杜澤文。杜澤文曾是永安有限公司副司理。據說1941至1945年日佔時期，南固臺一度被日軍用作慰安所。直至1988年，合和實業購入南固臺及周邊地皮，計劃發展100層高的特色酒店，其間經歷多次向城規會提交申請，計劃糾纏20年，至2008年城規會通過計劃，合和於2012年與政府達成補地價協議，同年展開二期工程，2015年再公布將南固臺活化證婚場所，並於2018年提出申請改劃用途，2019年獲批在南固臺連附近地皮興建221個住宅單位。合和今年7月再向城規會申請，建議將獲批方案增加至255伙，地盤面積約3萬平方呎，包括山坡臺、南固臺、妙鏡台及毗鄰政府土地。

（城市保育）