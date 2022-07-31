羊村案辯方結案：煽動罪對象限港府 官：中央在國安法沒角色？

5被告還押至9．7判刑

5名被告依次為工會時任主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓。代表第三被告的大律師黃宇逸引述聯合國人權事務委員會上周三（27日）發表的報告，當中表示煽動罪對言論自由施加不合比例的限制，有控罪過於廣泛之嫌。黃宇逸稱，法庭有憲制責任檢視煽動罪的條文是否符合《基本法》和《香港人權法案》對言論自由的保障。

辯方稱立法原意關乎港府自身 不包中央

針對煽動罪條文，代表第四被告的大律師吳敏生表示，根據基本法23條，香港應自行立法禁止叛國等行為；國安法18條則列明，律政司設專責部門負責國安案件的檢控。吳表示，這反映煽動罪的原意關乎港府自身，所以控罪中「引起憎恨或藐視」的對象應只限於港府，不包括中央政府。國安法指定法官郭偉健聽畢，質疑兩者都是控罪涵蓋的對象，假設中港關係猶如父子，父親將房屋交予兒子居住和看管，突然有人入侵，看來兩父子都有責任保護房子。吳敏生回應稱，中央政府會為港府負上最終責任，但法庭可以考慮煽動罪是否指明涵蓋中央政府。

稱苛刻批評不應入罪 紅線應在煽動暴力

審訊另一焦點在於煽動罪的界線。吳敏生表示，只是苛刻批評（badmouth）政府不應入罪，煽動暴力堵塞鐵路、參與遊行集會等才會「逾越紅線」。就本案而言，吳稱香港言語治療師總工會由一班年輕專業人士組成，成立以來關注新冠疫情、醫護權益和封關政策，與激進暴動者的團體不同。吳又說，涉案5人出版一系列繪本，只想協助家長和教育工作者向小朋友解釋社會事件，「將真相傳給下一代」，並非有意圖煽動。

代表第五被告的大律師關文渭表示，控方早前形容煽動案引起公眾關注和監察，但所有刑事案件均受市民監察。關又稱，雖然發布「假新聞」會影響市民對政府的信心，但本案控罪並非針對假新聞或虛假資訊，法庭裁決時不必考慮有關爭議。

【案件編號：DCCC854/21】

（港區國安法）