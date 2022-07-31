「圍魏救趙」尖沙嘴衝突 4人暴動罪成 官：急救員提供安心激勵屬參與暴動

連認罪者5人還押至8．6判刑

本案涉及5人，罪成4人為侍應詹溢朗（23歲，案發時歲數，下同）、建築工人梁安生（24歲）、推銷員梁敬慈（44歲）和文員梁安逸（20歲）。推銷員馮煒恩（25歲）在審訊首日認罪，同樣還押候判。

法官郭啟安表示，理大於2019年11月17日爆發示威，網民號召「圍魏救趙」。11月19日凌晨，示威者在尖沙嘴金馬倫道附近的後巷製作和運送汽油彈，並向警方投擲；凌晨3時，厚福街後巷有手推車着火，警員在附近拘捕各被告。

官：無直接證據 裝束被捕位置可推論

郭官表示，控方沒有直接證據證明各人參與暴動，但憑衣著、裝備、被捕位置等，可推論各人在場鼓勵及協助暴動。郭官逐一分析有關4名被告的證據，其中詹溢朗在樓宇天台被捕，該樓宇梯間佈滿示威裝備。郭官稱不難推論示威者必然匆忙卸下裝備逃走，若被告只是路過，根本無理由與「暴徒」走上天台。

至於在後巷被捕的梁安生和梁安逸，郭官稱該處發生爆炸，儼如小戰場，任何人如不想牽涉其中，只會遠離。就兩人管有防火手套，辯方提出示威者一般只會用單手丟汽油彈而不會轉手，郭官形容說法「啼笑皆非」，稱示威者可用雙手製作汽油彈，且兩人攜帶金屬棒等裝備，屬有備而來。

指「急救員」與激進者行動 非無辜路過

至於在街上被捕的梁敬慈，郭官表示她曾卸下頭盔逃跑，又攜有接近用完的噴漆，屬有意參與暴動。郭官提及，雖然她管有醫療用品，但法庭不會因為她擔任急救員，便斷定她不能參與暴動；由於她與激進示威者行動，並非無辜路過。

本案判辭多處引用終審法院「赴湯杜火」暴動案的裁決，表示法庭須考慮暴動的環境證據，不必證明被告本身有大量行為，才能從「僅僅在場」提升至「鼓勵」暴動。翻查資料，多宗近月裁決的暴動案採類似標準，例如在2019年10月6日灣仔暴動案，法官認為被告現身鼓勵他人，即使在場不作一聲也是參與暴動，裁定11人罪成。另在2019年11月19日另一宗尖沙嘴暴動案，法官稱被告縱無暴力行為，但帶同裝備留守鼓勵他人，判刑須具阻嚇力。

【案件編號：DCCC94/21】

明報記者

（反修例風暴）