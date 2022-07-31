8．7全民運動日 明可免費訂場先到先得

至於屯門康樂體育中心及水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處的「康體通」訂場櫃枱，分別於上午7時45分及8時30分開始提供服務。公眾泳池則毋須預約，可在泳池入口處輪候，額滿即止。

18區指定體育館亦於當日下午2至6時舉辦免費康體活動如健康講座、運動示範、健體閣、長者和殘疾人士同樂等，相關活動券現於康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。

市民同時可在當日下午2時起，透過康文署「全民運動日」網頁及「康文+++」facebook專頁在家觀看運動示範直播，進行體能運動。

康文署呼籲市民準時到場善用設施，如未能如期使用已租訂的收費康體設施，須至少於用場日期前一日取消。「全民運動日」以「日日運動半個鐘，健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵市民每天進行不少於半小時的體能運動，以培養良好習慣。