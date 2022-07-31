上任後首落區訪劏房 稱弱勢生脫貧計劃「有擴闊空間」

李又稱，就成立特首政策組，「心中有我認為適合的人」，正與不同人士溝通，冀日後政策組成員可在香港、國家、國際形勢方面提供意見。

李家超昨早先到訪荔枝角道一唐樓劏房，上樓前理大時裝及紡織學院副院長簡志偉向他介紹由3D打印製成的防病毒保護套。簡其後引述稱李家超未來有意透過18區關愛隊在各區加設門柄保護套。

下月出詳情 名額按進度加

陳國基昨陪同李家超落區，見記者時稱8月會公布擺脫跨代貧窮計劃詳情，暫時目標是2000名住劏房初中生，但名額會按進度及情况適量增加。李家超亦提及，他與居劏房初中男生及其母見面，該男生獲資助學小提琴，對音樂有興趣，卻因家境問題「很省錢，不考任何音樂方面的升級試」，李冀計劃能幫助住劏房的初中生獲更好「成長配套」，稱會針對2000名學生「有一個度身訂做的計劃」。

李表示到訪深水埗多個商戶，感受到商戶像家人般相處的「溫情」。其中北河街兩間受訪商戶均稱李十分親民，有老闆形容他「很平民化」。

位於北河街的「梁記醬園」老闆李先生，對特首來訪「好開心」，向特首表達了想盡快通關、「人人有工作、快啲上樓」的訴求。李先生說特首來訪時提到曾在梁記買腐乳，透露李家超光顧梁記已有10多年，並稱習慣「用腐乳拌飯」。

店家讚親民 籲勿盡拆舊樓

開業已180年的「新藝城」雨具店老闆邱先生表示，李家超「很平民化，沒有官僚作風」，他向李表達「繼上幾任特首的德政」，維持社會安定的願景。他又「提醒」特首不要太急於城市發展，「拆光舊樓，窮人住哪裏」，要先讓市民安居樂業。

途人稱中山買樓被騙

李：稍後聯絡

李家超到訪點心店後準備上車離開時，被一名女士截住，對方稱「前一任特首叫我們回中山投資大灣區，到我們一七、一八年在那裏買樓，被中山騙了」。李回應說稍後再聯絡她，該名女士問「我聯絡你，要聯絡誰」，李着人留下聯絡方式後上車離開。