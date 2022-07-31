李家超：建屋先考慮綠化地 其後郊園 劉國勳倡保育發展取平衡 盡可能釋地起樓

稱會推前土供時間表

李家超表示，現時目標是聚焦現有主要土地來源方案，包括綠化地帶、公私營合作、交椅洲人工島填海計劃和北部都會區，以大大增加供應量，同時將過去訂下的時間表再推前。環境及生態局長謝展寰昨亦稱，發展郊野公園邊陲地帶屬長遠問題，但強調香港有發展需要；又說香港居住存嚴重問題。但謝認為社會必須向前發展，並在保育及發展間平衡。

謝展寰：社會必須向前發展

謝展寰又說，以往部分保育區因長時間缺乏管理，導致大片土地荒廢，將濕地保育區及濕地緩衝區重新劃界，有助識別生態價值更佳及需修復的土地，以塑造更大片及連續的濕地，增加生物多樣性。至於其他邊緣地帶，則可釋放以發展漁業或其他生態旅遊事業，以幫補管理保育區費用。他續稱，保育區最中心的地帶可完全做保育範圍，限制人流出入，至於周邊土地可研究如何發展漁業，例如商業性的漁業發展；再外圍的土地則可考慮作生態旅遊等，至於帶來的收益則可用作保育區的管理費，以持續發展。

環團：郊園是禁觸底線

濕地邊緣亦有價值

長春社公共事務經理吳希文表明，不贊同政府開發郊野公園，認為是不可觸碰的底線。吳支持政府積極管理濕地及修復濕地，但擔心政府重劃濕地保育區及濕地緩衝區後，會放寬邊緣土地的發展密度，影響全片濕地的生態價值及物種棲息地。他說，即使是邊緣地帶亦有其價值，認為政府審視濕地價值不應太狹窄，「應拉寬去看」。

吳希文表示，若周邊地區用作發展商業用途，需涉及土地平整工程，不能低估有關發展規模，否則有可能破壞全片濕地的價值。