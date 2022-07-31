利誘開戶洗錢 搗黑錢集團拘7人

租酒店營運涉逾20案 已洗4100萬

警方財富情報及調查科高級督察陶勁笙表示，洗黑錢集團透過即時通訊軟件，以500至2000元利誘市民開立實體戶口及虛擬銀行帳戶，並索取銀行戶口資料、銀行卡及相關密碼，相信該集團由2021年6月起開始營運，租用酒店作為營運中心，利用至少20個相關戶口清洗來自投資騙案、社交媒體騙案及電話騙案等的犯罪得益，涉及逾20宗案件，騙案總損失約1000萬元，集團累計已清洗逾4100萬元的懷疑犯罪得益。

警方根據線報及經深入調查後，上周四（28日）起一連兩日展開代號「矯捷」的拘捕行動，在油麻地一間酒店及全港多區拘捕5男2女，介乎19至48歲，涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢，全部帶署扣留調查。被捕7人分別報稱速遞員、收銀員及無業等，部分有黑社會背景，其中兩人為集團骨幹。警方相信已瓦解該集團，但仍有部分傀儡戶口持有人未落網，不排除更多人被捕。

警方呼籲，市民切勿借出、租出、出售戶口予他人，包括銀行、證券、儲值支付工具戶口等，因戶口一旦被用作非法用途，持有人可能已干犯洗黑錢罪，市民如懷疑受騙，可致電「防騙易」熱線18222查詢。