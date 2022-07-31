疑玩性遊戲男子倒斃酒店 兩漢涉誤殺被捕

綁腳倒臥洗手間 檢小量疑毒品

昏迷於房間洗手間的40歲男子姓陳，由接報到場救護員證實不治。事發昨凌晨1時許，警方接獲荷李活道53號一間酒店職員報案稱一名男住客昏迷倒卧房間洗手間，接報到場警員發現昏迷男子雙腳被牀單綑綁，無表面傷痕，即場證實不治。警方隨即封鎖酒店出入口及涉事房間樓層，並翻查閉路電視片段及入住紀錄，其後亦在房間檢獲小量懷疑毒品。

警員經調查後即場拘捕38歲外籍男子，其後再於鴨脷洲利東邨拘捕44歲姓廖男子，兩人涉嫌誤殺被捕，由探員帶署扣留調查，案件由中區警區重案組第三隊跟進，被捕兩人與姓陳死者的關係仍有待調查。因陳的體型較龐大，相信逾200磅，需由仵工及酒店職員共7人合力抬上車送殮房。警方稍後將安排剖驗以確定死因。

攜行李急離 職員詢退房支吾

現場消息稱，被捕外籍男子上周四（28日）與一名男子租用酒店房間，其後續租。至事件揭發前，女職員發現外籍男子與另一男子帶同行李匆匆步出酒店，欲截的士離開，職員遂提醒他們要辦理退房手續。據悉，其間兩人支吾以對，當中一人先行離開，外籍男子及後透露有人在房間暈倒。職員其後登上房了解揭發事件。據了解，陳被揭發倒卧洗手間時相信已死去約4小時，不排除有人曾在房間吸毒及玩性遊戲。