24熱夜破單月紀錄 學者：殺傷力大過日間酷熱

連續21日熱夜歷來最長

據天文台資料，全日最低氣溫達28℃或以上即為熱夜，本月內有連續21日錄得熱夜，連續日數為歷來最高。翻查天文台昨日公布的未來9天天氣預報，今起至周二最低氣溫仍達28℃，周三至周五則降至27℃。

劉家麟昨在《香港家書》指出，熱夜比日間酷熱天氣殺傷力更大，並非直接熱死，而是令人無法睡好，日間累積的熱力無法消散，太累會令身體機能出問題，誘發不同疾病。他說，熱夜的嚴重一直被忽視，不少人以為夜晚無太陽就不會熱、夠涼爽而毫無戒備，惟香港的夜晚因熱島效應，市區比郊區足足高4℃。

夜熱難睡 損身體機能

劉說，據中大進行的極端高溫天氣與健康風險研究，發現連續5日熱夜死亡風險增加百分之六，當中女性及長者更易受影響，因女性生理結構上脂肪比例較高，阻礙人體散熱，而長者身體機能及排汗能力差，或有長期病患都會增死亡風險。

要長遠改善城市過熱環境，劉稱需合理規劃城市設計與建築發展，考慮順應風向，沿海地盤設計要令海風可吹進城市內部，以增加通風廊與透風度；亦要增加市面綠化面積，政府應立例或以其他措施推動相關發展。

網上傳錦田落雹片 黃豆大小

副熱帶高壓脊支配下，本月持續酷熱，昨日大範圍降雨令高溫稍降，據天文台資料，部分地區前日與昨日的最高溫度相差顯著，天文台前日最高溫約35℃，昨日降至約31℃，沙田前日最高為36.8℃，昨日則為31.8℃。隨着本周中期開始驟雨及雷暴增加，天文台預測周三至周六的最高溫度降至30至31℃。

另外，昨日網上流傳片段，元朗錦田疑似落雹，冰雹如黃豆般大小。天文台表示，昨暫未收到落雹報告，而7月落雹亦不算反常現象，大氣不穩會造成對流，有利冰雹形成。