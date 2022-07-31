雷暴警告下登女婆山 青年遭雷殛 教練：困山上可走入樹林背囊墊地蹲下 減風險

昨早雲對地閃電 新東最多

事發昨早9時許，23歲姓駱男子與另外4名友人往女婆山遠足，5人於石門起步約30分鐘，至近三兄弟石時，駱突遭雷電擊中昏迷，同行友人隨即報案。政府飛行服務隊直升機到場救援，將事主吊起送往東區醫院搶救，延至11時03分不治；同行3男1女事後往威爾斯親王醫院檢查。天文台昨凌晨至昨午2時發出雷暴警告，全港早上9至10時共錄得2466次雲對地閃電，當中女婆山所在的新界東錄得883次，為各分區之冠。

籲勿近山澗 關手機脫眼鏡棄杖

山藝教練梁念豪表示，高度突出的位置易被雷電擊中，市民如在山上遇雷暴應立即下山，如不幸被困山上，則應找有避雷針的屋暫避，又或走入樹林，因樹木眾多未必會被擊中。他建議可用背囊或膠雨衣墊地絕緣再蹲下，並與同行者相隔最少兩米，一方面避免成為高點，另一方面減低閃電擊中地面、經濕的地面傳電的可能。梁念豪提醒，應避免站在涼亭及獨立大樹等有高度突出物，而水亦可導電，故要避開山澗。另外，金屬物亦可導電，市民要關掉手機、除下眼鏡、棄掉雨傘及行山杖等。

半年12宗攀山事故亡 較去年同期增

胡偉雄提醒，市民出發前應留意天文台分區雷暴資訊及天氣情况，避免在惡劣天氣下出發，又或轉往其他較安全地點遠足。他稱，雖然救援直升機本身設計可減少吸引閃電，飛行期間中閃電機率亦低，但進入雷雨區亦有一定風險，故成員於救援時會評估風險，包括選擇不同路線接送及與地面消防員協調合作，惟更重要是市民要顧及天氣情况。

翻查資料，飛行服務隊今年截至7月26日共錄418宗近岸搜救召喚個案；消防處今年截至7月21日共接522宗攀山事故求助，其中12人死亡，比去年同期7人不治大增。

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