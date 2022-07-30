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2022年7月30日星期六
港聞二
街站籲抗爭 賢學思政4人認串謀煽顛 官索影片了解被告態度公眾反應 稱影響9‧24判刑
官依據裝束被捕位置 尖沙嘴暴動案7人罪成社工罪脫
反極權遊行 2人認罪還押4人保釋候審
寇鴻萍11次逃稅 罪成囚9月 官關注挪用他人身分訛稱僱員犯案 拒保釋候上訴申請
動漫節開鑼 Cosplayer未遵衣著指引
工人控強姦上訴得直 官指原審「吵耳銅鈸」
機場販毒案裁表證不成立 律政司倡日後同類情况可交上訴庭定奪
涉煽惑投白票 前中大學生會長准保釋
六旬以下長期病高風險 放寬打齊針亦發口服藥 醫局：涵血壓高肥胖
北上求學港生過關難 議員倡納「人文關懷」名額
稱效外交部善用社媒 李家超：掌網上話語權
歐盟撐廢國安法 駐歐使團港府同批干預
加入安老委會廿年 剛卸任主席 林正財「政府要有政治勇氣」 倡津助院舍輸入外勞
因疫禁探訪「如判長者死刑」 籲勿一刀切
醫局今年首季7宗醫療風險警示 病情好轉未獲重新開藥 翁不治
晤雙程證基層 孫玉菡：自己都是新移民
樂華南邨天降「金牛」 警列發現財物
尊子漫畫
【Emily】任局長時管康文署 今促部門跟進 徐英偉為鏡騷意外嬲爆留言
【Emily】中大政政賣廣告 標榜政府工出路
【Emily】陳凱欣訪垃圾屋 促「高層次」處理
【Emily】珠海學院校長李焯芬：大專學額供過於求
【Emily】獲太太提名 盧寵茂膺創新領軍獎
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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