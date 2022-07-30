晤雙程證基層 孫玉菡：自己都是新移民

至於房屋問題，孫玉菡說整個政府都有思考住屋問題，但如果要告別劏房，牽涉推進房屋策略，承認解決需時。社協副主任施麗珊稱，孫感覺上親民，參觀期間雖無具體政策承諾，但對居民要求都說盡量研究。

孫玉菡昨參觀多個劏房戶，多名住戶要求政府加強上樓、改善居住環境，孫玉菡詢問住戶有否申領綜援或其他資助，並當面承諾研究加強幼兒託管。在另一場見面會，有單親家庭長女說劏房租金貴，壓力很大，並希望雙程證母親可工作。另一雙非單親媽媽說，丈夫拋棄家庭，只能靠家庭綜援過活，也回不了深圳，詢問自己是否可工作改善生活。

孫回應說，雙程證人士工作問題需與相關部門討論，但說不論政府政策如何制訂，「大家都要生活，都要食飯嘅，尤其你哋細路都要成長」。孫透露自己也是新移民，1970年代由山東來港，當時不諳廣東話和英文，透過讀書及老師教育才有今日，自言幸運。他向與會基層家庭說，明白他們將希望寄託子女，各人告訴社會貧窮戶所想，日後「可以繼續鬧我」。