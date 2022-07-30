醫局今年首季7宗醫療風險警示 病情好轉未獲重新開藥 翁不治

一名81歲老翁患有多種疾病，自2014年起，因腎上腺皮質功能不全，開始服用一款口服低劑量類固醇（Oral Hydrocortisone）。他今年因胸部受感染、敗血性休克入院，醫護安排他停用一款已服8年的口服類固醇，改用針劑型的低劑量類固醇（IV Hydrocortisone）代替。老翁後來病情好轉，並停用針劑型類固醇，惟醫療團隊未重新處方老翁過往慣用的口服類固醇，一天後老翁被發現不醒人事，經搶救後離世。

崔俊明表示，根據《風險通報》的有限資料，不肯定是否因醫護無重新處方口服類固醇導致老翁死亡，認為事故罕見。他解釋，腎上腺皮質功能不全的患者，會體重下降、影響食慾、身體重要器官均受影響。他指，一般在病人入院時，醫護安排停服一些慢性病的藥物是慣常做法，例如「三高」藥物，惟病人出院時醫生應按需要重新處方藥物。崔認為，事故反映涉案醫護欠仔細了解病人過往用藥紀錄。

突失知覺剖腹產子

婦顱內出血5天後亡

另一宗風險警示涉及一名懷孕34周的37歲孕婦。孕婦無明顯病史，今年因呼吸急促和上腹疼痛入院，其後懷疑出現高血壓及子癇前症（pre-eclampsia，又稱妊娠毒血症）。醫生擬為孕婦安排藥物治療及緊急剖腹產子，惟發現她失去知覺、血壓仍高。醫生立即安排產科搶救，剖腹誕下嬰兒，但生產過程孕婦瞳孔放大，術後腦掃瞄反映她顱內大範圍出血，延至5天後離世。醫管局稱該孕婦個案屬「不幸」，稱院方安排是及時和適當。