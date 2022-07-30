因疫禁探訪「如判長者死刑」 籲勿一刀切

籲訂策勿只顧確診死亡數字

林正財認為「許多長者希望好好度過餘下日子，與家人有好的關係、看到家人，不是緊張是否可更長命」，故制訂政策不能只顧確診和死亡數字，「尊重長者意願都很重要，無得探訪對很多長者如判了死刑」。他說隨疫情變化調校控疫措施鬆緊並無問題，如現時要求到訪家人要核酸檢測陰性，「但要守得住條線，不可再一刀切無得探」。

林正財指出，現時第五波餘波中，院舍有零星個案但無大爆發，相信研究分析數據有助設計探訪政策，又說沒聽聞有院舍爆發是由家人探訪所致，如家人無將病毒帶入院舍或僅引發零星個案，可更大膽鬆綁政策，容許探訪人數及次數更多、時間更長，「只要精準又安全，若能令長者開心些，我認為能做到更人性化」。

被問安老院是否離復常仍很遠，林說疫情前院友可自由外出，家人可常探訪，相信短期很難回復從前，但若有更多科學數據分析，為院舍訂立更人性化復常路徑是可行，包括研究如何重新安排義工到訪及放寬探訪。

疫下與至親相聚無期，影響院友情緒。林正財指出，長者不開心會影響食欲、不願服藥，健康便一落千丈，相信有不少collateral death（附帶死亡），「一個人沒盼望，會失去生命動力」。他說除了有長者染疫亡，「不要忘記還有長者因新冠引起其他問題，一樣會引致死亡」。