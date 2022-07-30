加入安老委會廿年 剛卸任主席 林正財「政府要有政治勇氣」 倡津助院舍輸入外勞

明報記者 陳柔雅

林正財已加入安老事務委員會近廿年，出任主席6年。他日前接受專訪時憶述，社會昔日對安老議題關注不多，最初委員會面對困難，首10年「少少拉牛上樹」，但近10年社會開始關注人口老化，政府亦深明人口老化挑戰，形容上屆政府是許多安老政策的「收成期」。

任內最大挑戰：推居家安老

林正財認為，任內最大挑戰及對政策影響最深遠是2017年制訂《安老服務計劃方案》，當時提出居家安老，落區面對許多示威，政府被市民批評「卸膊」及「無良心」，但近年大眾對居家安老接受程度增加，上屆政府用力增加院舍及社區照顧服務，「用行動證明推動居家安老，不代表政府卸責」。另一大挑戰是世紀疫情——第五波許多染疫院友未能送院，「原址隔離」釀成多間院舍爆疫。林正財說，醫院與安老院唇齒相依，「如做得不好，就唇亡齒寒」，疫情反映兩者「關係不夠緊密」，乃第五波很多長者犧牲的部分原因。

倡施「大手術」

長期護理結合醫療系統

他認為長遠應思考如何將長期護理與醫療系統結合，形容「手術很大」，但相信基層醫療是契機，可先由地區康健中心開始，令醫療及社區安老服務單位更多合作，「令前線社工不再擔心處理健康問題，護士習慣在社福環境工作，一起做個案管理」，下一步再思考如何將長期護理與醫療系統結合，甚至考慮由醫務衛生局負責長者長期護理。

林正財寄語政府要有更破格思維解難，努力覓地建屋同時「不要忘記安老設施」，並可探討在郊野公園邊陲地建院舍，及盡快放寬院舍24米高度限制。政府現時初步選定在將軍澳第72區福利設施綜合大樓，試行放寬院舍高度限制，「我跟官員講，我看不到如何試，為何要試完才可以做呢？」他說醫院數十層高，儀器及人數多，火警風險比院舍高，「醫院日日幫我們（院舍）試緊」。

籲放寬興建院舍24米高限

然而，院舍增加將衍生更大人手需求。林正財稱安老院及家居照顧人手短缺已達20%，「數字相當大並已低估，疫情亦反映要有更多員工才能照顧好長者」，認為過去10年業界解決人手不足措施「已做得七七八八」，隨着勞動人口下降及長者增加，即使更多年輕人入行，仍難應付需求，現屆政府「要有足夠政治勇氣及決心」啟動津助院舍輸入外勞。

稱增加人手措施「七七八八」

更多青年入行亦難應付需求

林以昔日外傭政策為例，指政策有助釋放婦女勞動力，令香港經濟發達，而放諸解決院舍人手問題，他認為政府「需要相當大的政治能耐啟動一個超越勞顧會的決定」，同時建立更好的安老業晉升階梯，吸引年輕人入行。

卸任主席後，林正財說會藉行會成員角色，繼續關注跨局安老議題，冀推動長者房屋政策，包括訂立屋宇設計標準、長者房屋地價，協助長者居家安老。