歐盟撐廢國安法 駐歐使團港府同批干預

中國駐歐盟使團發言人稱，國家安全立法於各國普遍實踐，歐盟國家也不例外；中國制訂《香港國安法》「完全合憲合法、合情合理」，並敦促歐盟客觀看待「一國兩制」，停止插手香港事務及干涉中國內政。

港府發言人稱，「我們強烈反對歐盟有關香港實施《香港國安法》和香港一般狀况的無端批評和不實評論」，並指國安法符合國際上維護國家安全做法，認為歐盟以雙重標準故意詆譭，作出毫無根據的指控，令人訝異。另外，歐盟倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，是違反法治精神的說法。

港澳辦斥聯國報告失實 籲摒棄偏見

新華社引述港澳辦發言人批評，聯合國人權事務委員會報告許多評論偏頗失實，真誠希望委員會今後報告能多實事求是，少一些偏見和謬誤。發言人強調，國安法「不存在所謂犯罪行為缺乏明確性、執法機關缺乏監督、司法獨立受到損害的問題」。中聯辦發言人敦促有關國際機構摒棄傲慢與偏見。

海外港人團體質疑港府拒履行人權公約

海外港人團體「香港人權資訊中心」質疑，港府既然參與聯合國人權公約審議機制，卻全盤否定人權事務委員會的結論，質疑港府拒絕履行《公約》的責任及不尊重聯合國人權機制，對此表示強烈不滿及失望。中心發言人又說，委員會要求港府廢除國安法及立即釋放因而被捕者，過去相當罕見，反映委員會相當憂慮香港人權自由被鎮壓，希望制止侵犯人權的行為。