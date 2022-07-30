稱效外交部善用社媒 李家超：掌網上話語權

讚大方得體 自言是外交部發言人「粉絲」

李家超稱讚外交部發言人在面對各國記者各式各樣、天南地北的提問時，皆能大方得體、清清楚楚、理直氣壯地闡明國家立場，充分展現外交智慧和大國之風。他又鼓勵學生繼續通過外交部記者會、外交部駐港公署的活動和社交媒體等多元途徑，增強外交知識，相信有助培養國家觀念及國民意識。他又提到，香港回歸25年來雖然面對種種挑戰，但憑藉中央堅定的支持和香港自身的努力，總能化危為機，重新出發。

外交部駐港公署特派員劉光源在頒獎禮上強調，當前全球發展最大的機遇在中國，「香港繼續積極融入國家發展大局，也必然為香港青年建設一個成就理想、希望更大的舞台」。

李家超說要「掌握好網上話語權」，事實上，新一屆政府問責官員上任後，不少人均在社交平台開設專頁。國家主席習近平7月1日在港發表重要講話後，李家超及政務司長陳國基等官員分別在個人社交專頁就有關內容作說明和回應；今屆文憑試放榜前，多名主要官員更參與「一人一字」活動為考生打氣。

「香港盃」外交知識競賽由外交部駐港公署、教育局及香港明天更好基金合辦，今屆全港共有233間學校、逾4.7萬名學生參賽，為歷屆最多。中、小學組冠軍分別由仁濟醫院王華湘中學及道教青松小學（湖景邨）的隊伍奪得（見表）。