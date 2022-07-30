北上求學港生過關難 議員倡納「人文關懷」名額

港生憂抽不到「驛站」名額 棄暑假回港

目前從香港入境深圳須經深圳「驛站」預約，每日配額2000個。

準備今年9月到廣州暨南大學讀中醫的黃翰林說，計劃在下月確認招收結果後到「驛站」抽籤，但身邊同學抽中機會不一，有同學一日就抽中，也有同學自月初改為抽籤制起，一直未能中籤。黃說弟弟在武漢讀大學，由於擔心過關困難，今年留在內地親戚家留宿，暑假也不敢回港。

黃翰林說，學校要求他們在下月26日報到，若不能準時報到，或會喪失學位，而目前容許寬限時間。他說網上課堂不如實體課堂，會影響學習進度，希望政府可爭取將學生列入特殊關懷名單。他說接受在香港先隔離，「因為不論什麼地方，最重要是能否過到關」。

協助黃的議員楊永杰說，深圳政府熱線工作人員表示港生必須抽籤，與此同時，由於往內地航班一票難求並炒貴價，影響基層學生。他說求學不應「等運到」，促請李家超盡快與內地當局商討擴大「人文關懷通道」安排，優先支援須辦理入學註冊的新生。

（新冠疫情）