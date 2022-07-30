六旬以下長期病高風險 放寬打齊針亦發口服藥 醫局：涵血壓高肥胖

22月大重症女嬰仍危殆

昨新增4884宗陽性個案，留醫者共21人危殆及18人嚴重，而前日公布的22個月大女嬰重症個案，昨仍危殆。此外，昨再多5宗死亡，包括4男1女，年齡介乎55至88歲，其中1人住院舍，1人已打3針。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，醫管局即日起放寬處方新冠口服藥安排，60歲以下病人若屬高風險或有長期病患，無論有否打疫苗，只要臨牀上沒不適合因素，在出現病徵後5日內可獲處方口服藥，以減低重症和死亡風險。她說：「血壓高或肥胖已是高風險，因為很容易引發併發症……（病人）可能覺得自己沒病徵，但他們可能屬高危人士，可能我們都會建議他們服（新冠口服）藥，他們要知道服藥會否有副作用，或現在有否正服用其他成藥、中藥等，會否不適合，要個別個案調查。」

醫局：儲備足 醫生稱增彈性

關慧敏說，截至7月29日，當局已向病人處方逾4萬劑新冠口服藥，有足夠儲備，不擔心放寬指引後藥物不足。

據衛生防護中心資料，60歲以下各年齡層染疫後死亡率約0.01%至0.12%，當中沒細分健康者和有高風險者。

有向病人處方新冠口服藥的家庭醫生林永和說，昨暫未收到新指引，而據舊指引，60歲以下病人沒打齊3針疫苗，且有高風險因素，才可獲處方口服藥，不少四五十歲的病人即使有「三高」等，但因已打齊3針，沒法向他們處方口服藥。他認為新指引讓醫生處方口服藥時更有彈性，呼籲病人若驗出陽性，要盡快呈報，以便有需要時可獲口服藥。

林永和又說，近期見到不少染疫病人都出現輕微病徵如喉嚨痛、咳嗽等，若病人無病徵，一般會將病人驗出陽性當日當成第一日，若在驗出陽性後5日內求醫而符合其他條件，可考慮為其處方口服藥。

瑪麗爆群組3病人4員工染疫

此外，公立醫院再爆群組，瑪麗醫院內科病房一名85歲男病人於7月24日經術前篩查確診，同病房一名70歲男病人、一名72歲男病人及4名員工之後先後確診，病人情况穩定，該病房已暫停接收新症及探訪，亦已暫停病人轉院及院舍病人出院安排。

明報記者

（新冠疫情）