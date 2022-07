工人控強姦上訴得直 官指原審「吵耳銅鈸」

【明報專訊】建築工人涉在家中強姦印傭,於高等法院受審,陪審團裁定強姦罪成,判囚10年。他不服定罪上訴,上訴庭昨頒判辭,裁定上訴得直,但由於事主已返回印尼,案件不會發還重審。上訴庭表示,原審法官金貝理曾打斷事主作供,「多嘴的法官,是吵耳的銅鈸( an overspeaking judge is no well-tuned cymbal)」。