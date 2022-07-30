動漫節開鑼 Cosplayer未遵衣著指引

未穿絲襪襪褲 工作人員無提醒

動漫節昨早10時開幕， 一眾Cosplayer中午起陸續進入展場。記者現場所見，不少身穿短裙及短褲的Cosplayer均沒按建議穿絲襪或襪褲，惟未見有工作人員上前提醒。

為展商擔任Cosplay模特兒的蘇小姐昨穿上連身短裙及長靴扮演漫畫《SPY×FAMILY》角色「約兒」，她稱展方沒特別提示，故她「完全無理過」指引 ，按原著穿同樣服裝。她認為大會指引或令Cosplayer未能完全跟從原著，做法不尊重動漫角色作者，「破壞動漫節文化」。

Cosplayer稱指引不尊重作者

冀大會教育市民理解文化

15歲的采喬與友人昨穿短裙扮演手機遊戲角色，二人均沒穿絲襪，僅穿打底安全褲。采喬說，有些角色衣著較性感，理解大會顧及有小朋友故設指引，但亦要尊重身體自主，大會及家長應教育入場者理解Cosplay，而非倒過來要求Cosplayer遮蓋身體；她又稱指引限制女性全身衣著，對男性卻只限下身的做法不公平，對大會做法感「不舒服」。

昨日展廳場內人頭湧湧，除了Cosplayer，不少攤位擠滿購買模型的動漫及玩具迷。今年大會於展期首3日每日設300個頭籌名額，另設可優先入場的NFT門票，持普通票市民則須在會展外等候。NFT電子票昨早9時許有近百人排隊，普通票則有逾百人；正式進場時，普通票隊列有排較後位置的動漫迷打尖跑入場，有通宵排隊市民批評大會沒派籌造成混亂。

抽到頭籌001號的陳先生昨甫進場便花4000多元為叔叔購買兩款變形金剛模型，其中一款屬限量版，笑稱對完成任務感高興。持頭籌299號的Angus則花近萬元購入3款合金模型，其中一款限售300件，形容成功購得「好好彩」。

稱市民購限量產品「兩三盒起跳」

展商料生意增5至10%

美國玩具商孩之寶去年因新冠疫情未有參展，今年回歸再戰，公關代表華振傑稱，首日銷情比預期理想，攤位人龍「一直沒停過」。代理BANDAI（萬代）的玩具商瑞華行市場部助理產品經理林先生亦表示，今年市民出手闊綽，買較貴的限量版產品時「兩三盒起跳」，料生意額有5至10%增長。