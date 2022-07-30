寇鴻萍11次逃稅 罪成囚9月 官關注挪用他人身分訛稱僱員犯案 拒保釋候上訴申請

稅局少收8萬元 求情稱捐款90萬

被告梁寇鴻萍（現年60歲）的丈夫梁廷鏘、女兒唐貝詩及唐貝欣亦有旁聽。被告得知保釋被拒後表現愕然，其後才按指示步入囚室。

辯方求情時稱，本案應以緩刑方式處理。被告為虔誠基督徒，過去10年向不同團體捐贈約90萬元，其丈夫及女兒更稱她為一名盡責的母親。

暫委裁判官曾慶東判刑時引述其背景報告稱，被告中六畢業，經歷過兩段婚姻，婚後仍努力上進，取得工商管理碩士，其後從事保險並成立公司。曾官又引述白韻琴案（原名：白韻琹）及其他案例指出，逃稅者要預備監禁，判處緩刑並非常態。

曾官續稱，被告挪用兩名控方證人孫永斌及鍾永慧的身分及住址等資料，聲稱兩人受僱於其公司。被告又無中生有地稱，兩人曾出席被告活動及會見客人；她在背景報告中則稱透過女兒聘請兩人。然而兩人從未受被告僱用或收取薪金，反映被告在審訊及報告均不盡不實。曾官又指，被告如何獲取兩人資料，仍未究明，故特別關注其犯案手法，認為案情嚴重。

近5年同類案件中判刑最重

至於被告虛報與父親同住，被告曾辯稱溝通出錯、疏忽大意，因工作繁忙未有確認父親是否在家；曾官認為這反映被告毫無悔意，就其11張傳票判囚9個月15周，惟考慮被告沒案底、本案因疫情延誤及被告已償還稅款等，共減刑15周，終判囚9個月。

本報翻查稅務局網站，自2000年4月1日，以《稅務條例》第82條檢控的案件，包括本案共51宗，32宗為裁判法院案件，當中16宗判處監禁，包括白韻琴案。白於2001年承認4項逃稅罪名，逃稅共21萬元，被判監3個月及罰款20萬元，上訴失敗後服刑。

至於近5年的判監案件中，除本案外共4宗案件，刑期為4星期至12星期不等（見表），本案刑期為最重。

【案件編號：ESS 18088-98/20】