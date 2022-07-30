反極權遊行 2人認罪還押4人保釋候審

不認罪者控集結 1另涉襲警

6名被告依次為朱德成（30歲、演員）、黃家偉（30歲、送貨員）、廖樂兒（19歲、學生）、劉曉彤（18歲、學生）、陳輝烆（20歲、地盤工人）、岑子軒（25歲、工程助理）。首5人被控於2019年9月29日，在旺角警署對出附近一帶與其他不知名人士參與非法集結。朱、岑各被控一項於同日在公眾地方管有攻擊性武器，即雷射筆。陳另涉兩項襲警罪，被指於旺角西洋菜南街近弼街交界襲擊在執行職務的警員7608及警員15120。

黃昨日承認一項非法集結，岑承認一項在公眾地方管有攻擊性武器。控方案情指稱，警方當晚於現場多次向人群警告，要求眾人離開，並於其後的掃蕩行動中拘捕黃、岑。黃當時戴着黑色護目鏡、白色口罩，被搜出索帶、手套等工具；岑被搜出急救用品和一支雷射筆。

辯方求情：認集結者僅徘徊

辯方求情時稱，黃當晚未有任何激進行為，僅在旁徘徊，並呈上一封由黃撰寫的求情信以示悔意，而另一被告岑因案件失去在公司晉升的機會。

【案件編號：WKCC1825/22】

（反修例風暴）