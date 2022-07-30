官依據裝束被捕位置 尖沙嘴暴動案7人罪成社工罪脫

8名男被告為案發時14歲學生（現年17歲）、運輸工廖偉明（28歲）、學生莊嘉灝（27歲）、學生黃千溥（24歲）、羅後成（21歲）、社工蕭呈希（25歲）、潘冠雄（28歲）及羅漢銘（25歲）。

法官指出，案發時示威者在柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道堵路、以水馬堵塞尖沙嘴警署正門，向警署投擲汽油彈，致一名警員雙腳燒傷，裁定當日有暴動發生。法官認為，即使警方曾施放催淚彈，現場非煙霧瀰漫，加上有足夠燈光，警員不會認錯8名被告，所有警員證人均誠實可靠。

信警沒認錯人 稱穿黑衣「壯聲勢」

至於羅漢銘的自辯證供，法官指羅聲稱到場拍攝以社運為題的微電影，惟校方給予的題材不包括社會運動；羅又稱因催淚煙感不適，卻盲目跟隨其他人回到曾放催淚彈的彌敦道，與目的背道而馳，均顯示其「故事」有多個漏洞，情節牽強。

法官表示，8名被告均在接近警方防線位置被捕，大部分配有裝備，其中廖偉明戴有護膝連護脛，儼如戰服，莊嘉灝戴有頭盔護甲，兩人尤如「準備隨時作戰」；又指除了蕭呈希，其餘7人刻意身穿與他人一致的黑衣、配有裝備以表明「同路人」，互相壯大聲勢，裁定7人暴動罪成。此外，羅漢銘袋內的9枚已使用催淚彈有一定重量，他必然知情，裁定他無牌管有彈藥罪成。

官：不排除社工在場勸退青年

至於蕭呈希，法官引述其上司、註冊社工高紫修的證供稱，蕭是東華三院越峰成長中心的社工，當日被指派到場勸喻年輕人離開及提供情緒支援，為安全起見向蕭派發防毒面罩及護目鏡。

法官指出，蕭被捕時佩戴社工證，身穿突出的藍色上衣、綠短褲，又向警員稱「我係社工，叫緊佢哋（年青人）走」。法庭不排除他真按上司指示到場，案發行為雖或超出職責範圍，或「刻意掛上社工證作藉口」參與暴動，但疑點利益歸於被告，裁定暴動罪不成立。

法官提到，社會工作者此舉原意值得嘉許，惟蕭選擇兵荒馬亂之際到場勸退，而非較早時在港鐵站作口頭勸喻，「當中成效利弊，會否被懷疑參與暴動，或許值得商榷」。

【案件編號：DCCC 336-7/20】

（反修例風暴）