街站籲抗爭 賢學思政4人認串謀煽顛 官索影片了解被告態度公眾反應 稱影響9‧24判刑

19歲朱慧盈成最年輕國安犯

4人被控串謀和與他人串謀煽動他人組織、策劃或實施以武力、威脅使用武力或其他非法手段，旨在顛覆國家政權，即推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，以及中國中央政權或香港特區政權機關。除了朱慧盈去年10月向高院申請保釋獲批，其餘3人還押至今逾10個月。朱昨日開庭前與親友抱擁，她隨後撤銷擔保，4人還押候判。王逸戰和陳枳森散庭時向公眾揮手。

辯方表示，上訴庭就國安法另一案將於9月5日頒下判辭，申請押後本案求情判刑，國安法指定法官郭偉健批准。

翻查資料，「第二代美國隊長」馬俊文早前被判煽動分裂國家罪成，監禁5年9個月，他不服刑期申請上訴許可，現時有待上訴庭頒判辭。此外，郭官要求控方高級檢控官李庭偉提供涉事街站片段，稱被告當時態度、神情和公眾反應會影響判刑。

根據控方案情，前年5月成立的「賢學思政」透過擺街站和公開發言宣傳政治立場，前年10月25日至去年6月16日期間，4人分別在旺角、銅鑼灣多區擺設7次街站聲援「12港人」和在囚示威者。王逸戰在其中6次街站公開發言，呼籲抗爭直至香港重光，着公眾緊記和實踐「光復香港 時代革命」，控方指口號具煽動分裂國家含義。

喊光時提「戰爭形式」抗爭

倡裝備自己建香港民族

王又表示，抗爭不純屬一場傳統社運，多次以「揭竿而起」、「革命」及「戰爭」形容抗爭，提倡裝備自己，煽動勇武抗爭及使用暴力，建立香港民族。王稱，他們需繼承已判監先軀者的未竟之志，組織會開辦讀書班和拳擊班。其餘3人亦在街站呼籲抗爭，陳枳森和朱慧盈分別煽動革命及訴諸暴力，黃沅琳則呼籲抗敵及推翻當權者。

案情又指，朱慧盈去年2月提出反抗防疫措施，煽動公眾拒用「安心出行」及提供虛假資料，令當局難以追蹤感染源頭。警方去年9月拘捕4人，在組織處所搜出單張、紙牌和旗幟等；朱警誡下承認是組織代表，有擺街站。

【案件編號：DCCC 984/21】

（港區國安法）

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