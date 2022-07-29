【Emily】迪士尼星夢光影之旅 5年磨一演

疫下本地團隊角色更重要

虞楟提到，以前要出全新大型項目，美國團隊要親身來港，但新冠疫情爆發後，兩地團隊只可以靠遙距直播同視像會議溝通，佢覺得最大難度係喺疫情下讓演出如期舉行。不過，虞楟同Emily講，咁樣令到本地團隊嘅角色變得更重要，反而畀到多啲機會同事學嘢。

今次係迪士尼少數冇人表演嘅show，主要用投影技術同音樂講古仔，負責帶領技術團隊嘅香港迪士尼樂園度假區營運技術監督經理姚志佳話，佢哋買咗至少10部新款投射機，新安裝嘅燈多到數唔到。不過佢話落雨會影響投影效果，演出時要做調整，例如整走個水幕。

香港迪士尼樂園度假區娛樂節目營運高級經理宋家葆就同Emily講，唔想因為天氣取消匯演，都知好多fans專登入嚟睇show，所以迪士尼都因應唔同情境綵排好多次。佢話首映嗰日好大雨，但個show好順利，雖然大家淋到全身濕晒，都畀個show吸引咗注意力，覺得好感動。