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港聞
2022年7月29日星期五
港聞二
「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷
原供單身長者 申請人漸好獨立單位下轉型
近月63%來電斷線 公署審研「1823」成效
人龍送別老餅店 「快樂」盼同區重開
前區議員罵警垃圾 擾亂秩序囚7月 官指控罪嚴重 煽動遊行現場情緒
曾區會共事 黃文萱嘆「反修例的事都是悲劇」
江樂士稱判刑恰當 可防同類罪行
義務急救員暴動罪成上訴 官：一般視軍醫作戰一分子
丟棄路邊國旗 補習教師囚4月
水警殉職 前警員涉言論煽動 辯方爭議手機截圖不能呈堂
超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米
孫玉菡：中暑不宜納職業病 立法難1.2萬次巡查零檢控 周小松：反映乏成效
廿日122中暑求助 涉直立板浮潛
罹難車手遺屬同業遞信 促foodpanda增保障
消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄
羅健熙：黨綱承認中國憲法 稱民主黨未談立會補選 區選方式倘不變將參選
男子法庭斬人認兩罪 求情稱妻遭事主欺壓
「疫策沒大變」 孩之寶回歸動漫節 索尼偕電訊商辦遊戲區 考慮明年獨立設展
歐盟英國同撐廢國安法 外交部斥聯國委員有偏見
科技園、建造議會做媒人 配對初企、承建商研建築科技
大灣區GBA新聞：城市政商關係 深圳滿分「最健康」 人民大學研究院評292市 灣區5市入20強
灣區手記：強檢又來了 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】政府聘2000助理文書主任 考國安法
【Emily】黃仁龍寄語畢業生 做律師仍有使命感
【Emily】迪士尼星夢光影之旅 5年磨一演
【Emily】故宮館推全年會籍 成人$600老幼$300
【Emily】愛妻過身一年 盧偉國設紀念獎學金
【Emily】大馬榴槤商落戶香港 打算開零售店
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷
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