灣區手記：強檢又來了 ／文：尚東美

得知疫情再起，不少廣州人反應都是「又來了？」廣州過去以雷厲風行推強檢著稱，過去曾因為有10混1試管檢測結果異常（即「假陽性」）而臨時圍封整個商場，有殺錯無放過。在國家不斷下調風險標準、反覆強調「不得層層加碼」的今天，廣州新劃定的高中低風險區範圍比過去小很多，但檢測似乎仍不能少。7月11日廣州9區便宣布全民強檢，而海珠、天河、荔灣，甚至夾在3區中間的越秀區，都要連續3天強檢，不參加者可能被改為「黃碼」。

好在此前「常態化」核酸檢測已做過多次，檢測地點及流程多次改進，無論義工還是市民，效率皆明顯提高，所以即使天時暑熱也毋須長時間輪候，否則最辛苦的是焗在保護衣中的「大白」採樣員，就算冷風機吹着也有中暑之虞。

如此「大陣仗」，怪誰？現時廣東省各市出現零星個案，並非同一傳播鏈，除了上述「自駕群組」，中山市還通報該市病毒基因測序屬於Omicron BA.2.2變種，與香港現時主流毒株最接近。大灣區標榜「同呼吸，共命運」，但病毒同源這回事，在逐漸開放通關的情况下，最好還是不要太「親近」。

文：尚東美