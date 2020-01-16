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大灣區GBA新聞：城市政商關係 深圳滿分「最健康」 人民大學研究院評292市 灣區5市入20強

【明報專訊】由中國人民大學「國家發展與戰略研究院」旗下的政企關係與產業發展研究中心編製的《中國城市政商關係評價報告2021》日前出爐，內地292座地級及以上城市中，深圳於兩大細項「親近指數」和「清白指數」均獲滿分，蟬聯政商關係健康指數第一位；另外，廣州、東莞、珠海和中山4個灣區城市在該指數名列前20位，其中廣州與東莞分別排第2及第5。

今次是政企關係與產業發展研究中心第4年發表中國城市政商關係評價報告。政商關係健康指數由兩個細項「親近指數」及「清白指數」釐定，前者評審政府對企業的關心及服務，包括領導人到當地企業視察次數、基建配套、企業稅收負擔等；後者主要考核政府的廉潔及透明度，包括食品安全許可證代辦價格、「百度腐敗指數」、政府財政透明度、網上資訊公開情况等。引用的數據來源包括黨報數據庫、城市統計年鑑、百度、清華大學研究報告等。

按親近清白指數釐定 涵領導人視察次數

報告解釋，食品安全許可證代辦價格「反映當地政府對企業審批的合規程度」，百度腐敗指數則以可搜索的腐敗新聞比例量度。

獲評估的292座城市，不包括自治州、盟、地區和縣級市。深圳以100分滿分的政商關係健康指數續排第一，廣州（83.69分）、上海、北京、東莞、武漢、青島、無錫、濟南、杭州入圍前十。與2020年比較，北京被廣州、上海超越，但四大一線城市仍佔據榜單首4席。至於頭20位城市，有18座是連續兩年入圍，只有南京及蘇州被貴陽和煙台取代，另有5座為大灣區城市（圖一）。

沿海地區較高分 報告倡助落後地區

報告亦將292座城市的指數製成地圖，從指數高低的分佈可見，中國東南和南部沿海省份的整體指數較高，特別是長三角、珠三角及環渤海地區都有指數較高的城市。東北地區整體顏色偏淺，顯示該地區的指數較低。西部方面，雖然成渝地區表現不如東部，但仍比其他西部城市領先，而西部大部分城市欠缺數據。

從兩大細項表現看，反映政府對企業關心程度及服務水平的親近指數，深圳同樣以滿分蟬聯第一，東莞更力壓京滬居第二。對比2020年親近指數20強，其中17座城市依然在列，僅武漢、四平、拉薩取代成都、鄭州、金華入圍20強；另外，珠三角和長三角各有6座及5座城市入圍20強，兩大城市群的競爭仍然激烈（圖二）。至於評估政府廉潔和透明的清白指數，深圳排名從2020年的17名大升至榜首。報告稱，深圳政府廉潔度「明顯提升」，是清白指數大增的原因（圖三）。

報告總結過去4年政商關係評價結果，稱政商關係健康指數20強的城市陣容非常穩定，其一重要原因是這些城市公共基礎設施較齊全，使政府服務企業這方面的得分較高。報告建議中央推出新基建規劃時，適度向落後地區傾斜，幫助落後地區「跳出基建低窪」，提升政府為企業服務的水平，改善政商關係。

明報記者

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