科技園、建造議會做媒人 配對初企、承建商研建築科技

以科技改善建造安全的項目現已應用，例如物聯網（IoT）智能安全帽，其內置感應器可實時監測工人體溫、心跳頻率等，另可記錄工人工作期間的位置、行動軌迹和距離數據。相關數據會即時傳送至地盤安全主任，以監測工人健康狀况和控制地盤聚集人數。還有混合實境眼鏡、探測用無人機和數碼雙芯技術平板電腦，可實時監測和模擬工程情况。

鄭定寕表示，建造業界存在很多「痛點」和科技提升的需求，例如工地堆積雜物，須利用機械人自動篩選出可回收的廢物，減輕堆填區壓力；或以機械人代替人手挖掘狹窄的隧道。他留意到，有建造業公司有意使用創新科技，惟不懂操作，而計劃能為他們提供技術支援。

科技園公司行政總裁黃克強說，「創新的科技只在實驗室（做）不足夠，要應用在其他地方」，他表示科技園逾千間公司將加強與建造業合作，以協助傳統產業轉型。